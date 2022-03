…di programmazione, organizzazione , competenze e cultura di impresa. Altrimenti si finisce con il girare a vuoto, come accaduto in passato, finendo con lo sbattere su una pietra di inciampo che ricorda a Matera, ancora una volta, che occorre mettere a punto un Piano strategico del turismo che va gestito e affidato a figure, preferibilmente terze, in grado di monitorare continuamente il settore e programmare il da farsi. Gli Enti locali, purtroppo, non hanno al loro interno nè risorse umane e nè finanziarie per farlo. La valigia gialla scelta per dare il ” La” a una giornata di approfondimento al Mulino Alvino sul tema ” Turismo a Matera: abbiamo un piano. Dalla strategia regionale ai servizi turistici cittadini” va riempita prima di tutto di questi contenuti, altrimenti si andrà avanti per slogan, buone intenzioni, APPlicazioni web e ad apprezzare, per esempio, quanto ha fatto il Comune di Arezzo che ha due fondazioni ” Arezzointour” di settore e l’altra di taglio culturale che è la ” Guido d’Arezzo”. E del resto in Toscana la cultura di impresa negli enti locali e nel settore privato sono una realtà consolidata. Abbiamo da imparare da altri modelli, certamente, ma abbiamo anche un brand da valorizzare che è Matera 2019, con una fondazione che attende sostegni e una rivisitazione della missione per la quale è nata. Evitiamo doppioni. E lavoriamo, piuttosto, sulle priorità. Se ad oggi il Piano strategico non c’è e allora serve indicare chi lo fa? Con quali risorse e con una certezza di tempi, che attendiamo da sempre…E poi le potenzialità e le carenze dell’offerta. Per essere competitivi occorre avere un rapporto qualità prezzo che sia al passo con le tendenze del mercato , vedendo quello che non va. E da sempre l’assenza di una card unica per fare rete, per esempio, con l’offerta dei musei pubblici e privati, di chiese rupestri, case della civiltà contadina, trasporti, animazione serale (altra pecca), promozione degli eventi che non si riduca all’autoconsumo locale che lascia il tempo che trova. Ci fermiamo qui.



Ma apprezziamo quanto messo in campo dall’Amministrazione comunale, dopo l’esperienza non certo entusiasmante del protocollo dello scorso anno di ” E Matera” sul turismo sostenibile. Quando ci si siede al tavolo per discutere sulle cose da fare per far decollare l’economia locale, a cominciare dall’industria delle vacanze, è sempre un momento di confronto. E per Matera, che ha vissuto gli effetti positivi dei flussi turistici dell’anno da capitale europea della cultura serve investire sulla programmazione, ma con un monitoraggio continuo, gestito da addetti ai lavori e a tempo pieno. Altrimenti si campa alla giornata, aldilà della buona volontà. Il sindaco Domenico Bennardi, intervenuto in videoconferenza ha elencato attraverso le slides quello che è stato fatto e cosa si intende fare in materia di informazione, accoglienza e per investire nella destagionalizzazione dell’offerta. I settori individuati riguardano Turismo congressuale, enogastronomico, naturalistico, trasformativo, culturale. Bennardi, che detiene tra le tante incombenze anche le deleghe al turismo, ha fatto riferimento, in linea con le indicazioni regionali dell’Azienda di promozione turistica, , alle azioni messe in campo in materia di accoglienza, promozione e informazione e al portale web di consultazione materawelcome.it. E c’è attesa, festa del 2 luglio a parte , per il congresso eucaristico di settembre che dovrebbe segnare la presenza di Papa Francesco .



.Contributi al dibattito sono venuti dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha illustrato risultati e obiettivi delle Fondazioni che si occupano del settore, dal direttore dell’Apt di Basilicata, Antonio Nicoletti, sulle attività in corso, da Tullio Romita, docente di sociologia del turismo, su come organizzare il turismo locale, da Raffaele Vitulli referente della società Materahub sui progetti europei di analisi dei dati e dal neo assessore regionale all’Ambiente, Vincenzo Acito, su risorse e percorsi da attivare per Matera che è il biglietto da visita della Basilicata sul mercato internazionale delle vacanze. E a proposito di dati si dovrà lavorare sulle risultanze dei tavoli tecnici con gli operatori del settore, che saranno utilizzati per migliorare l’offerta. Valigia da riempire…



L’INTERVENTO DI ANTONIO NICOLETTI APT

Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata, Antonio Nicoletti: “Stiamo rafforzando il posizionamento internazionale di Matera, considerandola a tutti gli effetti come baricentro di una vasta area del Mezzogiorno, che si estende fra i tre mari, Adriatico, Jonio, e Tirreno. “Matera esprime valori che rappresentano l’identità di tutta la Basilicata, nella particolare alchimia dell’equilibrio tra ambiente naturale e attività dell’uomo. Ha un ruolo centrale nel piano strategico di marketing dell’Apt, consapevoli che la sua notorietà può aiutarci a promuovere lo straordinario patrimonio regionale”.



“Il Piano strategico del Marketing Apt, definito con il pieno coinvolgimento degli operatori, parte da tre parole chiave: integrazione, innovazione e internazionalizzazione. Si pone degli obiettivi ambiziosi, e come la storia recente di Matera ci insegna, possiamo permetterci di coltivare l’ambizione di far emergere la Basilicata nel contesto turistico internazionale. Per Matera, i dati degli ultimi due anni ci hanno fornito due elementi di riflessione. Da un lato, il numero di arrivi in particolare nel periodo estivo ci conforta sulla presenza della città nelle rotte e nelle preferenze dei viaggiatori. Ci arriva però un elemento di attenzione dal dato relativo alla permanenza media, che si è ridotta lasciandoci un segnale importante su cui lavorare. Come Apt stiamo promuovendo la città per diversificare e ampliare i segmenti di interesse, dal turismo ambientale a quello ciclabile, al settore congressuale. Consapevoli, però, che Matera è Matera per il ruolo che ha avuto e che deve continuare a svolgere nel mondo della cultura, della creatività, dell’innovazione.



Domenico Bennardi, sindaco di Matera: “E’ necessario aumentare sempre di più la qualità del Turismo a Matera, agire con la massima professionalità e con la più ampia programmazione possibile ma anche nella massima condivisione e partecipazione. L’incontro rappresenta un momento importante di confronto su ciò è stato fatto e su ciò che c’è ancora da fare, su una visione di turismo che vogliamo portare avanti per Matera. Ne abbiamo discusso con esperti del settore ma anche coinvolgendo gli stessi operatori turistici cittadini che potranno offrire un proprio contributo fattivo attraverso gruppi tematici, le proposte saranno valutate e finalizzate ad una definizione di strategie condivise, anche nella prospettiva di un piano di comunicazione professionale e una strategia di marketing programmata della città di Matera, quale città più accogliente al mondo e a forte vocazione turistica, riconosciuta a livello internazionale.”