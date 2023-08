Turismo a Matera. Siamo alle solite Antonio: il problema è nel manico…

Lo ripeteremo fino alla noia se l’offerta turistica materana ha dei limiti è perchè, volutamente, manca di un piano del turismo impostato e gestito(altrimenti si fa accademia) da professionalità che abbiano esperienza e competenze di settore. Altrimenti continueremo a leggere dei tanti ”desiderata” sul ” perchè la durata di presenze è quella che è?” nonostante ” Matera si venda da sè” lungo la rotta che da Alberobello, Castellana Grotte e Castel del Monte porta ai rioni Sassi e all’habitat rupestre. Il preambolo che ” L’industria del turismo continua ad evidenziare in Italia un’ottima tendenza” lascia il tempo che trova se l’organizzazione è fatta da tanti ”fai da te” e da ”buona volontà”. Il problema è nel manico. Piaccia o no . Una rilettura di quanto scritto in altro servizio conferma quanto ripetiamo da tempo. Riflettere e bilanci a fine stagione https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-blu-tra-slogan-e-promozione-siamo-piccoli-ma-sulla-buona-strada/ evitando di pestare acqua nel mortaio.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

L’industria del turismo continua ad evidenziare in Italia un’ottima tendenza.

Il turismo offre un importante apporto all’economia materana, però l’incremento del peso del turismo straniero è il semplice risultato della crescita del numero di visitatori. La spesa media per turista resta infatti su valori modesti se consideriamo le numerose opportunità culturali e paesaggistiche che la nostra città offre. Il contributo generato dal turismo potrebbe essere a Matera ben superiore. Guardando l’indice di intensità del turismo appare chiaro che nel nostro territorio prevale ancora il cosiddetto turismo mordi e fuggi. I turisti, soprattutto quelli stranieri, optano per fugaci tappe nel Bel Paese, magari dopo aver soggiornato più a lungo in altre mete turistiche europee. Questa è la forma di turismo meno conveniente per l’economia domestica. Produce infatti un forte afflusso di turisti, concentrato prevalentemente in visite guidate provenienti da altre regioni limitrofe, generando alti costi di gestione per l’amministrazione locale, nonché problemi alla circolazione del traffico e di inquinamento. Un turismo di qualità è invece quello che spende più tempo e risorse focalizzando e apprezzando le tante bellezze presenti sul nostro territorio. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale informare i viaggiatori stranieri di quante e quali opportunità offre un soggiorno prolungato a Matera. Penso che sia urgente che venga considerato un tavolo dove sedersi tra tutti gli interessati per trovare delle nuove e moderne soluzioni per studiare e mettere in opera strategie adatte per la prossima campagna turistica del 2024 per essere divulgata tramite canali professionali e internazionali in tutto il mondo. Dimentichiamo il passato che deve essere solo uno stimolo per fare meglio. Il passato ci può insegnare a non ripetere più lo stesso errore.

le Foto del servizio sono dii Enzo Montemurro