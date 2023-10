Turismo a Matera, quel fattore ”T” che fa Pum, Pums e puff…

… un termine, l’ultimo, preso in prestito dal mondo dei cartoni animati, per indicare qualcosa che si sgonfia (è il caso di uno pneumatico o di un evento incontrollato, che lasciata a piedi e procura effetti a catena. I trasporti nella Città dei Sassi, con la spola continua di visitatori pone non pochi interrogativi sul come affrontarlo, visto che la questione – da una amministrazione all’altra – viene rinviata al Piano urbano della mobilità sostenibile ( Pums), che continua a restare nel cassetto per l’assenza di risorse e oggettiva capacità di programmazione . Se non siamo alla nave va lasciala andare, ci siamo vicino. Serravezza parla di Overtourism (in italiano sovraffollamento turistico) che fa saltare identità dei luoghi, del centro cittadino , con una serie di contraccolpi su vivibilità, prezzi, costi, arredo urbano e viale elencando. Quanto deciso a Venezia e in parte a Firenze, in materia di pedaggi, accessi,taglio ai mezzi rumorosi e inquinanti in centro, sta gradualmente interessando Matera che brilla per assenza di decisioni efficaci, aldilà di quelle sulla ztl e di evanescenti App, portali e via elencando che mostrano tutti i limiti del settore. Altrimenti non assisteremmo a colonne di auto e bus affollare le strade di accesso al centro…Senza dimenticare l’assenza di prese di posizione su incompiute, progetti a metà o decisi da altri(è il caso della metrovia…) Serravezza agli addetti ai lavori di darsi una mossa ,ignorando- ancora una volta – l’assenza di cultura di impresa per intervenire con serietà e lungimiranza. Il nodo è sempre lo stesso, ripetuto anche nel servizio e per la Ferrari che abbiamo ma che ha un conducente che si muove su un Ape. Forse è il caso di ricordare…



LE RIFLESSIONI SULLA MOBILITA’

Forse è il caso che gli attori addetti al turismo si riuniscano alla fine questa lunga stagione con l’amministrazione comunale per fare il punto della situazione. Tutti ci siamo accorti che c’è stato, negli ultimi mesi, un sovraffollamento turistico anche chiamato “overtourism”. La città è stata invasa dai turisti in modo insostenibile. Ciò non ci deve sorprendere. Sta portando ricchezza oltre ad aver ripristinato molte zone una volta abbandonate. I potenziali benefici del turismo sono chiari. Ciò nonostante, l’errore è pensare che possa solo portare bene. Molti dei cittadini materani non credono ai benefici ma sollevano varie preoccupazioni. È evidente che non si tratti di un nuovo problema ma ci sono diverse proteste di vivibilità causa il maggior traffico e il costo della vita in primis. Quindi possiamo dire che l’ overtourism a Matera è l’eccessiva crescita dei visitatori che sta portando l sovraffollamento sul territorio in cui i residenti subiscono le conseguenze. Dei picchi temporanei e stagionali del turismo hanno imposto cambiamenti permanenti al nostro stile di vita, all’acceso ai servizi e al benessere generale. Oltre al rischio di sconvolgere e di trasformare il centro storico facendo perdere la sua identità ed unicità. Chiaramente il turismo porta posti di lavoro, investimenti e benefici economici ma quando l’espansione del turismo non riesce a riconoscere che vi sono dei limiti bisogna agire. Il governo locale, che dovrebbe pianificare, finora è stato incapace di affrontare l’enorme influenza della massiccia affluenza turistica. Il turismo dovrebbe far parte del più ampio sistema di gestione e anche considerare il trasporto e la mobilità, la conservazione degli spazi pubblici, l’economia locale e l’alloggio, oltre ad altri aspetti della vita quotidiana. Ricerca, pianificazione e un dialogo serrato e continuo tra amministratori della città, industria del turismo, gruppi della società civile e residenti locali sono essenziali.