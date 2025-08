Turismo a Matera. Per ora c’è il tavolo. I fatti? Se si lavora con cultura d’impresa

Lodevole, comunque, l’iniziativa del sindaco di Matera Antonio Nicoletti e dell’assessora comunale al Turismo Simona Orsi di convocare in piena estate e in tarda mattinata nell’Audutorium ” Gervasio” un incontro con gli operatori turistici locali che nei giorni scorsi avevano fatto sentire richieste o le consuete lamentele stagionali… E quanto ascoltato per un po’ o nelle esaurienti interviste tv, che hanno preceduto l’incontro a cui ha partecipato anche Rita Orlando per la Fondazione ” Matera – Basilicata 2019” . L’incontro, e né poteva essere diversamente, come già visto in precedenti consiliature, non poteva essere esaustivo. Il nodo è sempre lo stesso. Senza piano strategico gestito da professionalità di settore e a tempo pieno non si va da nessuna parte. E allora occorre che si metta mano alla coscienza, volontà di investire in primis, e alla tasca. Il Comune, che non ha al suo interno competenze a sufficienza, per gestire e monitorare, deve svolgere un ruolo politico, di indirizzo condiviso con gli operatori di settore. Alcuni dei quali convinti, per vecchie prassi, che la ‘tassa di soggiorno’ sia il ”Pozzo di San Patrizio” da cui attingere per sostenere appieno il settore. Niente di più errato,visto che alcuni ripetono come un disco rotto che Matera ha perso appeal..capacità attrattive. E qui la domanda sorge spontanea sulle responsabilità e irresponsabilità…Se l’estate in corso-oggettivamente- è povera di grandi eventi(aldilà di quelli organizzati per tempo da alcune associazioni e con risorse diverse) sarebbe stato opportuno che il ”settore” avesse mostrato volontà di fare qualcosa, contribuendo in proprio. Altrove, e non solo nelle città d’arte, sono gli operatori che tracciano i programmi e le cose da fare. Non facciamo di tutta un’erba un fascio, ma la realtà è questa. E aggiungiamo che Matera, anche qui abbia sentito che gli Eventi a Matera non servono…, ma aiutano eccome a sostenere i periodi di magra, ha bisogno di dotarsi di una direzione artistica degna di tal nome. Tre, quattro eventi di livello (come si suol dire) evitando spreco di risorse e il resto a sostegno delle produzioni e dei gruppi locali. Bando eventi da rivedere, capodanno compreso. Ma spetta all’Amministrazione comunale fare delle scelte. Priorità ad organizzazione, con le competenze giuste, aldilà delle aspettative del Dmo, e alle priorità dei servizi minimi: terminal bus, accoglienza turistica in piazza Matteotti da migliorare utilizzando al meglio e con tanto buon senso gli spazi del Materahubout (gli anglicismi non ci hanno mai convinti, come è accaduto per il Visitor Urban center del rione Spine Bianche) che può essere tranquillamente trasferito nell’edificio della Casa delle Tecnologie. Più attenzione al decoro, con campagne dedicate rivolte a cittadini e turisti maleducati, abituati ad abbandonare rifiuti ovunque, a consumare colazioni sulle scalinate dei monumenti o a consentire che Fido lasci i suoi bisogni ovunque. E su questi temi in consiglio comunale abbiamo sentito poco o nulla. Qualcosa va fatto anche sulla politica dei prezzi e dell’animazione serale. Ognuno si faccia i conti in tasca, ma se abbiamo un turismo di passaggio – come con obiettività riconoscono alcuni operatori- e allora occorre essere concorrenziali, pur nella consapevolezza che nessuno deve rimetterci. L’Unione fa la forza, ripete un antico adagio. E questa si chiama cultura di impresa. Protagonismi, individualismi e opportunismi fanno compiere solo passi indietro. E la sfida ”climatica” impone che ci si guardi intorno per non perdere terreno. Meno slogan,avventure social (utili per carità) e più concretezza. L’anno prossimo l’opportunità di capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E qui le risorse, al momento, sono vicine allo zero in attesa che Ministero dei Beni culturali e Regione facciano la propria parte.



IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI MATERA

Si è svolto stamattina, nell’Auditorium “Gervasio” di Matera, il tavolo tecnico sul turismo, allargato a tutti gli operatori del settore, promosso dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e dall’Assessore alla Cultura e al Turismo Simona Orsi. All’incontro, a cui ha preso parte anche la responsabile della progettazione culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando, hanno partecipato numerosi operatori del settore, rappresentanti di associazioni e imprese turistiche locali, in un clima di confronto aperto e costruttivo, orientato a rafforzare la strategia condivisa per lo sviluppo turistico della città.

Tra i principali temi affrontati: l’utilizzo della tassa di soggiorno, le azioni per il rilancio dell’incoming, il rafforzamento del brand Matera, le opportunità legate a bandi ed eventi, la riapertura dei contenitori culturali, la piattaforma Matera Welcome e le implicazioni legate alla chiusura della ZTL.

Il Sindaco Nicoletti è intervenuto partendo dai dati su arrivi e presenze turistiche nel primo semestre del 2025, e quindi ponendo attenzione alla valorizzazione dei luoghi della cultura e su alcune prospettive e obiettivi comuni.



“Stiamo lavorando per dare fruibilità ai contenitori culturali della città, alcuni dei quali rappresentano dei simboli e torneranno presto ad animarsi con programmazioni stabili. Matera ha bisogno di spazi vivi e accessibili, che siano punti di riferimento per cittadini e turisti, e volano della cultura e dell’economia locale”, ha sottolineato il sindaco Nicoletti.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo Simona Orsi ha invece evidenziato il lavoro in corso sui bandi per eventi e promozione.



“Vogliamo garantire una programmazione di qualità e trasparente a medio-lungo termine, che sostenga l’innovazione, la sostenibilità e il protagonismo degli operatori locali, individuando i contenitori culturali. I prossimi bandi – ha aggiunto l’assessore Orsi – saranno pensati in modo da attrarre la produzione locale, valorizzando sì l’estate, ma anche l’intero calendario annuale, anche in chiave di destagionalizzazione”.

Molto vivace è stato il dibattito, che ha visto numerosi operatori prendere la parola, portando contributi puntuali e proposte concrete sui punti affrontati. Dal confronto è emersa la volontà comune di rafforzare la gestione turistica, attraverso un coordinamento che permetta di valorizzare appieno le potenzialità della città.

Nel corso dell’incontro, è stato presentato uno strumento sviluppato dal CNR per il Gemello Digitale di Matera, nell’ambito del progetto della Casa delle Tecnologie emergenti. Si tratta di un sistema di navigazione che consente di scegliere i percorsi per i pedoni, in funzione di criteri come ombreggiatura e presenza di attività.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutti i partecipanti per la presenza e il contributo, impegnandosi a recepire le istanze emerse e ad aggiornarsi con gli operatori attraverso periodici tavoli tematici.