Turismo a Ferrandina con una mappa e un piano strategico

Quando si lavora con umiltà e lungimiranza, come sta facendo la giunta comunale guidata dal sindaco Carmine Lisanti, centri come Ferrandina possono guardare con concretezza e fiducia alla crescita di un settore importante come quello del turismo. E così una mappa e il piano strategico sono strumenti importanti anche per dare prospettive ai giovani della città aragonese e del comprensorio. Così chiese, antichi palazzi nobiliari, musei,l’area dei calanchi e resti di antiche fortezze come il castello di Uggiano sono l’itinerario ideale per quanti intendono visitare Ferrandina ( Matera), nel cuore della Valle del Basento, nota per essere uno dei pochi esempi in Italia di ”urbanistica rinascimentale” e per la sua storia legata a Ferrante d’Aragona dalla quale prende il nome. L’offerta, contenuta nel Piano strategico del turismo del Comune di Ferrandina, è stata presentata oggi in Municipio dal sindaco Carmine Lisanti, dall’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase e da Flavio Albano e Marcello Benevento della società Tam, che ha realizzato il programma, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta di beni, attrazioni, anche con la messa a punto di una ”mappa” di itinerari che aiuta a scoprire luoghi di cultura ma anche sapori della buona tavola locale , come le olive maiatiche e i ”sospiri” dolci della tradizione.



I percorsi di visita a Ferrandina annoverano 18 luoghi identitari che segnano cultura e storia locale. Tra questi la chiesa di Santa Maria della Croce, la pù antica del paese edificata alla findel XV secolo) ,che custodisce la statua della Madonna della Croce, sculture di Federico d’Aragona e di Isabella del Balzo,il Monastero e la chiesa di Santa Chiara del XVII secolo, che annovera opere dei pittori Andrea Miglionico e Francesco Solimena, Palazzo D’Amato Cantorio del XVI secolo, che racchiude una collezione di dipinti di Domenico Carella, I Musei civico e archeologico (Mafe) e della Civiltà contadina e le Rovine del Castello di Uggiano per il quale il sindaco Lisanti ha annunciato l’avvio di un progetto. Le rovine del Castello sono ubicate fuori dell’abitato venne innalzato dai Bizantini. Conserva resti di torri, ruderi di edifici civili e militari. Venne abbondonato tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Il piano, supportato dal brand ” Rinascimento lucano”, si fonda sui principi di sostenibilità e innovazione .Si articola in diverse linee d’azione, tra cui la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, lo sviluppo di un turismo sostenibile, l’innovazione e la rigenerazione urbana, il miglioramento delle infrastrutture e dell’accessibilità, una promozione e un marketing integrati, il coinvolgimento della comunità,la formazione degli operatori, e la diversificazione dell’offerta . E questa estate con le tante iniziative del cartellone di eventi Ferrandina verificare sul campo l’arrivo dei visitatori.