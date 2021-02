Volontà e risorse per imboccare la strada giusta per riannodare le fila dei flussi turistici ci sono tutte. E con la consapevolezza che il ”tutto e subito non è possibile”, ma che occorre guardarsi intorno, utilizzare al meglio competenze, opportunità per intercettare le tendenze di una domanda che si muove tra le incertezze della pandemia da coronavirus. E prima o poi…occorrerà farsi trovare pronti, sopratutto quando lo slogan è incentrato sulla ”sostenibilità’ e su tutto il glossario della resilienza, del plen air e della sicurezza da covid 19 e varianti. Una offerta che, comunque, va certificata e monitorata. A questo e altro cercherà di dar risposta il programma formativo “Basilicata Tourism Talk” messo a punto per il 3 marzo da Turismore di Giacinto Marchionna e Moore Communication di Annalisa Romeo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’evento, che abbiamo estrapolato dai siti web

https://btt.iinformaticasrl.it/ e https://turismore.it/basilicata-tourism-talk/

BTT

Basilicata Tourism Talk, digital edition di formazione e incontri per il settore del turismo, del food&wine e del patrimonio culturale della Basilicata.

Organizzato da Turismore di Giacinto Marchionna e Moore Communication di Annalisa Romeo.

Tanti speaker e tanti slot per conoscere i trend del settore, gli strumenti per ottimizzare praticamente i prodotti e i servizi dell’offerta e ampliare le competenze digitali per migliorare il posizionamento dell’azienda grazie alla tecnologia, all’innovazione e alla ricerca.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO DEL 3 MARZO

Presentazione format

14:30 Gino Marchionna & Annalisa Romeo

Accoglienza

15:00 Roberta Milano – Come cambia il turismo: nuovi trend, comportamenti e mercati

15:50 Flavia Coccia – Avatour: come partire dalle buyer personas per un’ esperienza vincente

16:40 Virgilio Gay – Creare reti virtuose

17:20 Pantaleo De Gennaro – L’Hotel Manager

Destination

15:00 Josep Ejarque – Come rilanciare una destinazione, è questione di sola comunicazione?

15:50 Laura Aversa – Un nuovo modello di fruizione del patrimonio culturale

16:40 Sergio Fadini – La via del turismo responsabile

17:20 Luca D’Angelo – Quando le Dolomiti (da sole) non bastano più: costruire una destinazione turistica attrattiva per gli amanti dell’Outdoor

Food & Wine

15:00 Paola Sprovieri – Quanto è importante la qualità delle materie prime

15:50 Sebastiano Tramontano – Dal food coast alla gestione del personale

16:40 Salvatore Aceto – Agricoltura, territorio & turismo esperienzale sostenibile

Alessandra Recchia – Enogastronomia emozionale

17:20 Vincenzo Cosenza – Le opportunità dell’ influencer marketing

Tools & Skills

15:00 Maddalena Sofia – Google My Business e Google ADS: ecco come farti trovare nel motore di ricerca più potente del mondo

15:50 Michele Cappiello – Come accogliere i cicloturisti

Emanuele Sileo – Experience Open air

16:50 Stefania Clemente – Narrazione, il turismo ha bisogno di Parole Vere Bio

17:20 Maria Cristina Sgromo – Funziona la pubblicità su Facebook? Scopriamo la piattaforma

Hospitality

Basilicata Tourism Talk

Nasce il “Basilicata Tourism Talk”:

una giornata di formazione interamente in streaming per accelerare la ripresa turistica regionale

L’emergenza Covid ha messo in ginocchio l’intero comparto turistico, ma gli imprenditori vogliono ripartire più carichi di prima, soprattutto nel sud Italia.

Con il Basilicata Tourism Talk, evento digitale gratuito in programma il 3 marzo, i più importanti professionisti del settore avranno spazio di condividere idee e progetti per organizzare la tanto agognata ripartenza e far nuovamente risplendere il territorio regionale.

OBBIETTIVO

Fornire valore al turismo regionale con una giornata interamente dedicata agli operatori turistici lucani e diffondere un messaggio di speranza per ripartire compatti e con maggiori competenze. Questo il principale obiettivo di Basilicata Tourism Talk, un evento digitale di formazione e incontri, organizzato da Turismore di Giacinto Marchionna e Moore Communication di Annalisa Romeo, per fornire informazioni sui principali trend che segneranno la ripresa turistica nei mesi a venire.

AREE TEMATICHE

4 le principali aree tematiche su cui verteranno i dibattiti: Accoglienza, Destination, Food&Wine, Cassette degli attrezzi. All’evento parteciperanno importanti relatori, molti dei quali lucani e del Sud Italia, impegnandosi in 4 speech di 50 minuti per ciascuna area tematica. Un’occasione unica per confrontarsi co n professionisti del settore e consulenti della comunicazione, scambiarsi idee pratiche e consigli.

QUANDO

L’appuntamento è fissato alle 14:30 del 3 marzo sulla piattaforma https://btt.iinformaticasrl.it/ con la possibilità di poter partecipare in stanze virtuali ai seminari di 50 minuti. L’evento è totalmente fruibile in maniera gratuita.

A CHI SI RIVOLGE

Molteplici i destinatari di questa grande iniziativa digitale: dagli operatori del settore alberghiero ed extra-alberghiero alle guide e accompagnatori turistici, dai ristoratori e l’intero settore food & beverage alle agenzie incoming & outgoing, fino ad arrivare al settore della mobilità turistica. Ampio spazio anche agli operatori turistici della Regione Basilicata in generale, alle Pro Loco e Associazioni di promozione territoriale, e al settore cultura (musei, aree archeologiche). Il webinar, infine, è particolarmente indicato anche per gli studenti con ambito di studio nel settore turistico e agli amministratori locali.



COSA DICONO GLI ORGANIZZATORI

“L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il settore del turismo, da anni una delle fonti più redditizie del nostro Paese e soprattutto della Basilicata – ha spiegato Giacinto Marchionna, Turismore – La strada per la ripresa è ancora lunga, ma non dobbiamo perderci di animo. Abbiamo deciso di realizzare Basilicata Tourism Talk per imprimere un forte segnale di speranza al settore. Il mondo intero ci aspetta e dobbiamo farci trovare pronti con le giuste competenze, i giusti prodotti turistici e innalzare il livello qualitativo della nostra offerta. Tecnologia, innovazione e ricerca sono strumenti che utilizzeremo a nostro vantaggio e questo webinar gratuito rappresenta il primo passo di un grande percorso”.

“Abbiamo deciso di organizzare quest’evento, un laboratorio per comprendere come anche con le nostre forze il tessuto imprenditoriale del turismo in senso ampio della Basilicata sia capace di guardare al futuro, di costruire opportunità e collaborare per crescere insieme – ha spiegato Annalisa Romeo, Moore Communication – La formazione è una di quelle attività che il settore del marketing e della comunicazione, al pari passo di quello del management turistico, deve continuamente portare avanti non come costo, bensì investimento per crescere e migliorare costantemente l’offerta. Una delle grandi domande ancora senza risposta rappresenta il cambiamento della domanda turistica nel post Covid e come si possano adattare le nostre capacità e competenze a queste nuove dinamiche. Noi cerchiamo di raccontarlo a Basilicata Tourism Talk. Il ringraziamento va ai numerosi relatori che ci hanno dato la disponibilità a partecipare e che con la loro auterevolezza ci regalano 50 minuti del loro tempo e della loro professionalità”.

Vi aspettiamo numerosi!

