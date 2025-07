TURCO (M5S): Approvato Odg in Senato per sostenere imprese e famiglie agricole in Basilicata

“Oggi, 29 luglio, in Senato è stato approvato un Ordine del Giorno del M5S a mia prima firma con cui si impegna il Governo ad applicare alcune misure volte a salvaguardare la filiera agricola di Regioni come la Basilicata che, da tempo, affrontano una pesante crisi idrica.” E’ quanto scrive il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, in una nota che così prosegue: “ Per prima cosa vogliamo estendere i benefici fiscali per il gasolio al biodiesel e spostare la data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi dealcolazione, dal 1° gennaio 2026 al giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le ripercussioni delle siccità riguardano principalmente un calo della produzione su colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, cachi, fichi, fragole e frutta di stagione a maturazione tardiva). Tanti sono i frutteti compromessi e le produzioni perdute, rendendo difficile la pianificazione della prossima stagiona agricola. Ne consegue che tante imprese familiari stanno chiudendo i battenti e abbandonando i campi in territori già appesantiti dallo spopolamento e dalla desertificazione economica. Avverso il contributo di bonifica (codice tributo 630) regolato da leggi regionali, poi, in alcune Regioni come la Basilicata vi sono state contestazioni e richieste di sospensione, poiché gli agricoltori lamentano l’assenza o la cattiva manutenzione delle opere di bonifica stesse. A tal proposito si impegna il Governo ad intraprendere ulteriori iniziative volte a introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive. Stante tale crisi idrica della Basilicata e per quanto di competenza governativa, si chiede altresì di valutare un’esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti. Lo Stato deve manifestare la sua presenza in quei territori dove tanti connazionali si sentono inascoltati dalle istituzioni e, per beffa, altresì intralciati dalle avversità meteorologiche”.

