Tuoni, lampi e traffico rallentato dal Metapontiino a Matera

Quando il vento raduna le nuvole e nasconde il sole e allora la pioggia è dietro l’angolo ed è bene lasciare la spiaggia, la gita fuori porta e tornare a casa. E quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 4 agosto sulla costa jonica ne è una conferma, con un motivato via ombrelloni, tavolini e sedie, prima che arrivi il diluvio. Inevitabile che il traffico sulla statale 106 e negli svincoli per raggiungere l’interno (dalla Basentana a Pisticci a Metera) subisse un rallentamento, con code di chilometri.



Sulla strada provinciale n.3 ( ex ss 175-380) che collega Metaponto alla ss 7 Ferrandina Matera la caduta di alberi, a ridosso di Serramarina di Bernalda, e la fitta pioggia hanno imposto forti rallentamenti del traffico. Ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco da Policoro e della Polizia di Stato, per sbloccare la situazione. Poi in tarda serata tuoni , lampi e pioggia su Matera, ma è ancora presto per dire che le temperature tropicali hanno subito una battuta di arresto. Ferragosto è dietro l’angolo…