Tucciariello. Anche dopo per festeggiare Eventi della Repubblica.

La proposta è provocatoria e rivoluzionaria allo stesso tempo. Le date per la festa della Liberazione, del 1 maggio e del 2 giugno si possono festeggiare a ridosso delle domeniche, per recuperare giorni di produttività? A ragionarci su il ‘’cattolico’’ e ‘’popolare’’ Pasquale Tucciariello. Giriamo la proposta a Governo e parlamentari, alle prese con questioni serie legate alle radici della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, e a tentativi di falsare la storia. Nel frattempo ci si impegni di più per difendere la Costituzione dagli attacchi subdoli o palesi, cominciati con il Titolo V e in corso con il progetto di autonomia differenziata, sostenuto dal governo della Regione Basilicata.



25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno.

Se festeggiassimo i tre avvenimenti a ridosso di tre domeniche, in Italia avremmo tre giorni di lavoro e di produzione in più. Negli enti pubblici le pratiche burocratiche verrebbero accelerate e le cose si farebbero prima. Negli ospedali, le liste di attesa ridotte. Nelle scuole e nelle università, studio e ricerca più solidi. Le aziende di ogni tipo sarebbero più operose, più ricche e più capaci di ulteriori investimenti. I prezzi dei prodotti, meno cari. Soprattutto, esalteremmo ancor meglio il valore del lavoro e dell’operosità in ogni campo, iniezioni di fiducia come cura ricostituente di un apparato produttivo dell’Italia in affanno da quando sono state consentite le delocalizzazioni delle aziende. Un ritorno all’operosità del nostro popolo fortemente ridotta.

Il 25 Aprile, oggi martedì, è data importante per non cancellare la memoria e si poteva festeggiare Domenica 23. Il Primo Maggio, viene di sabato, si può festeggiare il giorno dopo. Il 2 Giugno, viene di venerdì, si può festeggiare due giorni dopo. Nei valori che vogliamo e dobbiamo ricordare e rinnovare non cambia assolutamente nulla, al pari di quando noi cattolici festeggiamo la Resurrezione di Cristo la domenica. I valori e i contenuti rimangono intatti. La produzione di beni, di servizi e di scienza però sarebbero più accelerati. Sempre più, sempre meglio, la staticità danneggia, il dinamismo è fattore di crescita e di sviluppo.

W il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione dal nazismo e dal fascismo. Evviva i popolari e i democristiani, che hanno sconfitto elettoralmente il comunismo. E anche questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Abbiamo fascismi travestiti e comunismi in forme nuove da indicare per limitarne effetti e danni. La presenza dei cattolici in cammino porta vantaggio all’Italia e all’Europa. Coraggio! (p.t.)