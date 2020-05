Stavolta il nostro astronomo Franco Vespe ha deciso di volare aldilà dell’Oceano Atlantico e di approdare negli Stati Uniti dove le ‘guasconate” del presidente Donald Trump, che aveva bollato come una febbricola il contagio da virus a corona, sta fornendo dati ecatombe con contagi e morti da guerre stellari. Lì ci sono abituati anche a non contare i morti indigenti, che non possono curarsi e finiscono nei cimiteri di fortuna. Lì, come accaduto il Lombardia, conta il business, l’economia per cui si va avanti e i dati in rosso ci sono tutti. E non stanno andando meglio le cose in Brasile del presidente Bolsonaro dove alle fiamme sulle foreste dell’Amazzonia, per nuovi pascoli da destinare agli allevamenti, il contagio sta decimando la parte povera della popolazione. Sorride l’Italia, si fa per dire, con la riapertura del 3 giugno alle porte ma con la Lombardia che continua a mostrare dati in rosso. Serve chiarezza, anche per la mobilità interna. E questo si riflette negativamente sulle considerazioni che alcuni Paesi come Austria,Croazia e Grecia hanno nei nostri confronti mantenendo chiuse le frontiere. Un danno per l’economia e il turismo. E qui i conti di Conte e soci non tornano.



E veniamo ai grafici di Vespe. “Ecco il confronto fra Stati Uniti ed Italia- dice l’astronomo di Agna Le Piane- I numeri degli USA sono spaventosi. Il contagio si è diffuso con un ritardo di circa 15-20 gg rispetto all’Italia. Avrebbero avuto il tempo, visto il ritardo, di prendere i giusti provvedimenti per arginare il contagio. Le spacconate disinvolte ed ignoranti da cow boy di Trump invece ha consentito il dilagare del contagio. I contagi ormai sono 8 volte più numerosi di quelli italiani; mentre i decessi armai veleggiano oltre i 100.000 morti ed arriveranno a 131 mila a fine emergenza. La fine emergenza avverrà ad Agosto inoltrato per i decessi; mentre i contagi si spegneranno a fine Luglio. La durata della crisi negli USA si è allungata rispetto all’Italia, di circa 30 gg. Questa è la dimostrazione che la segregazione ha una sua efficacia nell’arginare il contagio. In Brasile, dove abbiamo un un altro presidente guascone, se ne stanno accorgendo. Tenete conto che gli USA hanno una popolazione 6 volte più numerosa dell’Italia e la densità abitativa 6 volte inferiore. Con questi dati ci saremmo aspettati gli stessi numeri dell’Italia”. Infine una valutazione sulle risorse che l’Europa ha destinato al BelPaese, del quale non sappiamo quando e come arriveranno pur con tutti i mugugni di quel nucleo di nazioni ”rigoriste” del Nord che chiedono garanzie, vista la cattiva fama di ”inaffidabilità” che ci portiamo appresso. ” Fatemi esprimere la mia soddisfazione – dice Vespe-per i 750 miliardi messi a disposizione dall’UE in favore dei paesi più colpiti dal COVID. E’ un bel segnale che ridà fiducia al processo di unificazione del nostro continente…anche se è meglio non vendere la pelle dell’orso prima che sia stato ucciso.