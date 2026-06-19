Trump: “mi ha implorato di fare una foto con lei”. Meloni: “Sono allibita”. Il fallimento di una leader…

Con l’amico Donald sembrava essere tutto risolto ieri al G7, dopo il siparietto con Costa che chiedeva se fossero tornati amici e Meloni che rispondeva: “lo siamo sempre stati“, accompagnando il tutto con una delle tante faccine a cui in questi anni ci ha abituato. Insomma, le distanze degli ultimi tempi sembravano colmate. Ma come le famigerate “ultime parole famose“, ecco in mattinata giungere una secchiata di acqua gelata addosso all’amica speciale del tycon, quella che si spacciava da ponte tra Europa e USA Maga (un ponte che -come quello sullo stretto- si è rivelato essere alquanto improbabile). “Come sta il suo primo ministro? Come sta?“, ha chiesto Trump al giornalista italiano che lo stava intervistando telefonicamente. Uno sfottò in piena regola e pure intenzionale, che è andato in onda in mattinata su La7, all’interno della puntata della trasmissione de L’Aria che tira, con il Presidente USA che alla domanda su cosa si fosse detto con Meloni a Evian ha risposto: “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!“. Aggiungendo poi, rispondendo alle insistenze del cronista, che “mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!” Parole sprezzanti che bruciano. Tant’è che, infatti, a distanza di qualche ora è arrivata la risposta dell’interessata a mezzo video sui social in cui dice: “Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Io e l’Italia non imploriamo mai. Certe cose meritano una riposta immediata. Non so perché il presidente degli usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente.” Amen! Il grande afflato di amorosi sensi sembra essere oramai alle spalle, mentre rimangono le macerie di un investimento totale fatto dalla leader italiana sul tycon USA sin dall’inizio della reinvestitura di quest’ultimo alla Casa Bianca. Ma come era chiaro da tempo è stata un puntare a perdere. Ed ora? A parte Tajani il quale ha annunciato che per ripicca non andrà più (per il momento) in visita negli USA, come si intendono regolare le relazioni con l’amico americano dopo questa mortificante figuraccia? E la famosa favola dell’importanza che Giorgia Meloni avrebbe assegnato all’Italia nel panorama internazionale grazie alla sua grande personalità come ne esce? A pezzi! Distrutta! Con una credibilità della nostra Prima Ministra in ambito internazionale che scende al di sotto dello zero assoluto! Roba che in un Paese normale porterebbe a trarre le dovute conseguenze. Ma siamo in Italia…..e la poltrona è l’ultima ad essere mollata! Alla prossima puntata, dunque. Mentre a seguire potete osservare la narrazione rivelatasi fallace della stampa di destra il giorno (17-6-2026) dopo il G7….dolorosamente smentita e gelata (altro che disgelo) dal perfido Donald.

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