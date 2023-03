Truffe in agguato. I carabinieri di Tricarico incontrano gli anziani

Continuiamo a occuparcene. Perché parlarne, informare, fornire utili consigli come fa l’Arma dei Carabinieri che a Tricarico ha incontrato gli anziani , in chiesa, serve a guardarsi intorno e a ‘’diffidare’’ di situazioni e di incontri che possono evitare di subire truffe e raggiri. SubitI, spesso, in perfetta buona fede da parte di personaggi che con le buone maniere o facendo leva su fattori emotivi, come può essere l’apprensione per un famigliare che ha bisogno di aiuto, riescono a sottrarre danaro o preziosi. E allora. Se ci sono dubbi su richieste che possono sembrare ‘strane’ chiamate famigliari, amici e, soprattutto, chiamate il ‘’112’’ o recatevi in caserma. Dai carabinieri utili consigli e da parte vostra un indizio, un contributo che può contribuire a bloccare la subdola attività dei malfattori, che approfittano della buona fede delle persone anziane.

LA NOTA DELL’ARMA

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico con i cittadini nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Matera contro le truffe ai danni di anziani. L’altro pomeriggio, il Comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, Cap. Andrea Calabria, ha incontrato un nutrito gruppo di cittadini di Tricarico presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate del paese. Nel corso dell’incontro l’Ufficiale ha richiamato l’attenzione su recenti episodi di cronaca, descrivendo le tecniche di raggiro maggiormente attuate dai malviventi finalizzate ad indurre in errore i malcapitati. La telefonata di un sedicente parente per segnalare un problema, come un incidente stradale, risolvibile esclusivamente con il pagamento di una somma di danaro, lo spacciarsi per avvocato o, finanche, per un appartenente alle Forze dell’Ordine sono alcune delle casistiche illustrate. Traendo spunto da fatti accaduti anche in provincia sono stati forniti utili suggerimenti e raccomandazioni, come il continuo dialogo in famiglia, necessari a prevenire tali vili reati sempre più frequenti e che colpiscono, come noto, soprattutto persone anziane sull’intero territorio nazionale. I danni causati sono non solo di natura economica ma anche emotiva, con gravi effetti sulla futura socialità delle vittime come anche spesso sulle loro condizioni di salute. Gli incontri, che costituiscono un momento anche di confronto, proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e di accrescerne la vicinanza alle Istituzioni.