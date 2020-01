Buona fede della clientela, sopratutto anziani, che si erano fidati per anni dell’ex direttore della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Irsina ( Matera), ignari che i loro risparmi venissero investiti altrove e con tutta una serie di artifizi che hanno portato via via gli ispettori dell’istituto di credito appulo-lucano a vederci chiaro nel 2017. Il resto lo hanno fatto il nucleo di polizia economico-finanziario della guardia di Finanza di Matera, la Compagnia carabinieri di Tricarico e l’aliquota di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Matera. La truffa accertata è di 1.260.000 euro, ma la somma contestata e riferibile ad annualità successive al 2012 è di 777.453 euro. Nella conferenza tenuta dal Procuratore della Repubblica Pietro Argentino, insieme ad ufficiali dell’Arma e delle Fiamme Gialle, è stata ricostruita la dinamica che ha portato all’arresto dell’ex direttore della filiale Michele Lolaico, di 56 anni, accusato di truffa aggravata, appropriazione indebita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. E al sequestro a Matera del ristorante la 19^ Buca, di due immobili nel comune di Irsina, di un’auto e conti correnti, dossier titoli e cassette di sicurezza riconducibili all’indagato. La vicenda era cominciata nel novembre 2017, quando alcuni funzionari della banca eseguirono un accertamento ispettivo nella filiale di Irsina dopo aver accertato “gravi anomalie nella gestione di conti e titoli azionari” da parte di Lolaico. Le successive indagini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’acquisizione di denunce, riscontri e verifiche, permisero di accertare che “per circa un ventennio” il dirigente della filiale aveva sottratto un milione 260 mila euro “dai conti di numerosi clienti”, soprattutto anziani.

Tra i modi usati sono stati accertati investimenti simulati, riscatto di premi

di polizze “esistenti ad insaputa dei reali beneficiari”, fornendo falsi documenti ai clienti sulla loro situazione finanziaria,approfittando della loro esperienza. I correntisti “vittime” dell’ex direttore sono 12. Ai loro danni è stata realizzata “una incredibile ed inestricabile

attività manipolatoria di conti e depositi” da parte di Lolaico ”finalizzata esclusivamente all’appropriazione indebita di danaro, con cui -secondo l’accusa- l’indagato ha inteso così “supportare un tenore di vita di gran lunga superiore alla sua situazione reddituale”. Gli inquirenti hanno riferito che dopo la denuncia formalizzata dalla Banca nei suoi confronti si è sottoposto su sua richiesta a interrogatorio ”fornendo una versione edulcorata delle sue manipolazioni di conti e indicando, a giustificazione, il crollo della Borsa che l’avrebbe indotto, per non deludere i clienti, a sottacere circa le perdite finanziarie degli investimenti e,in alcuni cassai, a integrare le stesse perdite con il suo danaro”. Capitolo chiuso, a quanto pare, ma restano gli interrogativi in Paese sul rapporto di fiducia tra clientela e Banca , che nel 2017 ha avviato l’azione ispettiva, e, più in generale su garanzie e informazioni da fornire ai cittadini – sopratutto anziani- che sanno poco o nulla di economia e prodotti finanziari. La cronaca, periodicamente, parla di vicende che coinvolgono alcuni istituti di credito e consumatori e soggetti preposti alla vigilanza. Il Risparmio, come riporta la Costituzione, va tutelato.Altrimenti il sistema Paese, per questo e altri problemi, non è credibile.