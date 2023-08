Truffe e certi call center “insistenti”. Denunciate e subito!

Quando dall’altra parta del telefono c’è un ”venditore” che ha fretta di chiudere un contratto (perchè spinto a farlo dal committente o dalla società che gestisce la ‘commessa’) approfittando della buona fede di persone anziane, sprovvedute, che sanno poco di tariffe, opportunità e che hanno poco tempo per riflettere e allora arrivano le truffe. E più avanti, quando ci si rende conto, che i conti non tornano…e le bollette sono ”salate” ci si rivolge- con ritardo- alle associazioni dei consumatori. All’Adiconsum Cisl ci hanno fatto il callo ma non si tirano indietro e avviano le procedure di conciliazione, con tutte i tempi che le procedure richiedono . Da qui l’invito a non attendere troppo tempo e a far rispettare i propri diritti, cominciando con il conoscerli. E questo non è da tutti.



” Denunciate per tempo contratti di servizi che presentano tariffe anomale o contratti sottoscritti in fretta, letti a malapena, inviati sul telefonino che per un motivo o un altro sono di difficile consultazione o lettura”.E’ l’invito che i presidenti dell’Adiconsum Cisl di Basilicata, Angelo Festa,e della Fondazione lucana antiusura ” Monsignor Vincenzo Cavalla” don Basilio Gavazzeni hanno rivolto oggi a Matera, a persone anziane o in buona fede, che potrebbero vedersi arrivare bollette dall’importo spropositato, difficili da constatare e che portano a contenziosi. L’invito segue, tra gli altri, al caso di una signora di Matera che aveva contattato nel 2022 (sintetizziamo )il call center di un grande gestore nazionale di energia, per una voltura a suo nome, del contratto del gas per l’abitazione di sua madre defunta, in modo da poter accedere al ”bonus” gratuito della Regione Basilicata. La donna , nonostante le rassicurazione fornite dall’operatore del call center, era stata sollecitata a firmare il contratto inviato su telefonino, ma che non era riuscita a visionare per difficoltà tecniche. Imcombenza passata alla figlia, che era riuscita a a leggere il contratto sul computer, dei costi dei consumi passati da 0,90 centesimi di euro al metro cubo a 2,94 euro. Sono risultati ”inutili” le richieste di chiarimenti e approfondimenti, che hanno portato alla notifica di una prima bolletta di oltre 500 euro e una successiva di 1600, ma senza fruire del bonus gas regionale. Somma salita nel corso dei mesi a oltre 4500 euro. Una situazione insostenibile. Da qui la decisione, tardiva, purtroppo, della donna di rivolgersi all’Adiconsum che ha avviato un confronto con la società di gestione dell’energia per rivedere l’importo da pagare, con una rateizzazione gravata da interessi…



” Occorre denunciare per tempo situazioni simili – hanno detto Festa e don Gavazzeni- che carpiscono la buona fede della gente e la popolazione della Basilicata, per gran parte anziana, presenta notevoli livello di rischio. Cittadini comunque non tutelati in nessuna maniera, raggirati dalle logiche di mercato”. E nella Basilicata con gran parte della popolazione che ha poca dimestichezza con mezzi informatici e con servizi territoriali delle società di servizi, ridotti all’osso o decentrati fuori regione, il rischio di truffe e raggiri aumentate. Business contro buona fede accompagnata da scarsa informazione…Non c’è partita e non serve l’APP.. licazione per rapportarsi con il muro di gomma operatori a distanza, a volte umani a volte dalla voce robotica. SI resta APP..piedati, purtroppo. Nessuno regala nulla. Le tariffe sono quelle. Contano trasparenza, affidabilità e rispetto del cittadino utente, soprattutto se non conosce le insidie di un mercato che di concorrenza ne mostra sempre meno. I ripetuti interventi delle Authority di settore ne sono una conferma. Cartelli…e l’anello debole sono spesso i ragazzi di alcuni call center, che devono chiudere i contratti, e i cittadini che vorrebbero servizi a contratti con il giusto prezzo. Tutele, garanzie? All’Adiconsum che hanno il polso della situazione, tra telefonia, gas, luce, acqua, acquisti on line , la pensano diversamente….