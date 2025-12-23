Truffe, droga,violenza di genere, giovani nelle priorità della Polizia di Stato

E non solo, naturalmente… Ma il questore di Matera, Emma Ivagnes, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ci tiene a elencare quelli che sono i temi e le problematiche ‘’particolarmente’’ attenzionate dalla Polizia di Stato, ma che richiedono altrettanta attenzione e coinvolgimento da parte della società. Nell’ordine le truffe agli anziani, alle fasce deboli nel complesso, attivate da delinquenti senza scrupoli che carpiscono la buona fede altrui, sottraendo o tentando di farlo risparmi e ricordi preziosi di una vita. Vengono da fuori regione per puntare le vittime di turno. Ma non sempre i progetti vanno a segno, grazie anche a una maggiore sensibilizzazione di quanti sono accanto agli anziani, con le segnalazioni opportune al ‘’112’’ (numero unico europeo di pronto intervento) che riescono a bloccare e a risalire ai truffatori. Poi le violenze di genere. L’invito è a segnalare, certamente, ma anche a denunciare. Donne vittime di violenze da parte dei propri conviventi o di ex, ma anche conflittualità tra condomini, tra genitori e figli, con questi ultimi- come si suol dire- che stanno alzando la cresta. Stress, crisi della famiglia, con l’incrinatura di rapporti che sembravano consolidati. Colpa dei social? Anche. La Polizia di Stato, con campagne dedicate nelle scuole, è impegnata nel promuovere la cultura della legalità, ma certe pratiche come l’uso di cannabinoidi sembrano essere la normalità. E il bullismo, il cyberbullismo e l’affacciarsi dell’uso deleterio dell’Intelligenza artificiale con il ‘deep fake’’ previsto dalla la Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale con l’articolo 612-quater del Codice Penale che considera’ “ reato la diffusione, cessione o pubblicazione non consensuale di immagini, video o voci alterati dall’IA e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, punendo gli autori con la reclusione da uno a cinque anni’’. Un avviso, ulteriore, alle famiglie a vigilare. Mica facile, visto che i ragazzi vivono per gran parte della giornata nella alienante dimensione social.



Quanto alla droga, nei giorni scorsi sono stati sequestrati 3,5 chilogrammi di cocaina, il consumo di cannabinoidi è diffuso in tutta la provincia. Non ci sono piazze di spaccio, ma sono state affinate le tecniche di ‘’consegna’’ tra assuntori e spacciatori con qualche passaggio in più per non dare nell’occhio. Il questore Emma Ivagnes, che a fine gennaio 2026 raggiungerà ma meritata pensione, dopo tre anni alla guida della Questura di Matera, ha toccato altri temi come le truffe informatiche (tante precauzioni per gli acquisti on line in sicurezza), furti in appartamento che riguardano in prevalenza abitazioni al pianterreno e rialzato (anche qui i sistemi di sicurezza passiva e le occhiate dei vicini sono un ottimo deterrente), gli assalti ai bancomat ad uffici postali e bancari( non è stato sottratto danaro allo sportello di Scanzano, dopo il recente attentato) messi a punto da malavitosi di fuori regione . Episodi sui quali la Polizia di Stato sta indagando. E poi gli interventi per l’ordine pubblico, che sono in aumento, soprattutto a Matera. L’evento più impegnativo è stato quest’anno la Festa della Bruna e in una città con una forte vocazione turistica, che richiede attenzione e organizzazione. Il Capodanno in piazza richiederà l’attenzione di sempre, vista la partecipazione di tanti giovani per il concerto del cantante rapper Coetz. Ragazzi divertitevi, ma senza esagerare…Stesso consigli per gli adulti nell’uso dei botti per salutare il nuovo anno. Evitare che per irresponsabilità e superficialità un evento di gioia porti a conseguenze tristi per sé e per i propri cari. La Polizia sta effettuando controlli affinchè i punti vendita di ‘’giochi pirotecnici’’, ma anche depositi , distribuiscano solo quelli consentiti. Preferite il botto dei tappi di spumante, con l’augurio di felicità per un anno di benessere



L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO DI MATERA NELL’ANNO 2025

Questa mattina il Questore Dr.ssa Emma Ivagnes ha incontrato i giornalisti per condividere i risultati delle attività della Polizia di Stato nella provincia di Matera, nell’anno che volge al termine.

Nel commentare i dati, il Questore ha rilevato come questi siano sostanzialmente in linea con l’andamento degli altri anni. Tra le altre cose, ha sottolineando l’importanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, svolti con la fattiva collaborazione delle altre Forze di Polizia.

Determinanti anche i servizi di controllo del territorio, assicurati quotidianamente, con funzione preventiva e repressiva.

Il Questore Ivagnes ha quindi citato alcune delle più importanti attività di polizia giudiziaria, riportate in sintesi nei dati che seguono.

È stato rinnovato l’impegno nel contrasto di fenomeni criminosi purtroppo presenti anche nel nostro territorio, quali:

la diffusione degli stupefacenti, di cui si registra l’elevato consumo, soprattutto di cannabinoidi, tra i giovani;

la violenza di genere, con l’applicazione della misura di prevenzione dell’Ammonimento del Questore (per stalking e revenge porn e per violenza domestica), finalizzato ad incidere sulla pericolosità dell’autore delle condotte violente o maltrattanti e ad attivare prontamente le procedure per la protezione delle vittime.

Il 24 novembre è stata inaugurata, anche presso il Commissariato di P.S. di Policoro, “Una stanza tutta per sé”, uno spazio protetto e accogliente per le vittime di violenza di genere e per i minori. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Associazione Soroptimist International d’Italia, che ha finanziato il progetto.

È proseguita, inoltre, la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, per diffondere, attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza. Lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha allestito, a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, un Ufficio Mobile per sensibilizzare i cittadini e distribuire l’opuscolo informativo, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di P.S. All’iniziativa ha collaborato anche l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Matera;

le truffe agli anziani, in relazione alle quali vi è anche un costante sforzo di informazione. Ed, in effetti, sono in netto aumento le segnalazioni di truffe che non vengono portate a termine per la pronta reazione di vittime e familiari.



Il Questore ha voluto inoltre sottolineare l’ottimo rapporto con le altre Forze di Polizia che, in linea con la politica di indirizzo del Prefetto, ha consentito di affrontare e contenere i fenomeni, una sinergia con una ricaduta evidente sui risultati ottenuti a vari livelli.

È però fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, affinché siano vigili e non esitino a chiamare il numero unico di emergenza 112, che, in questa provincia, è attivo dal 2 dicembre scorso, in una prospettiva di sicurezza partecipata.

Non trascurabile l’impegno nell’attività di divulgazione della cultura della legalità, rivolta principalmente ai più giovani, attraverso incontri e progetti con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, come con il progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito PretenDiamo Legalità, che ha consentito di incontrare centinaia di studenti e i loro insegnanti.



Servizi di ordine pubblico

Nel corso del 2025, considerevole è stato l’impegno profuso dalla Polizia di Stato sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico, per assicurare il sereno svolgimento delle tante manifestazioni pubbliche (di natura politica, sociale, sportiva, religiosa, culturale, etc.), svoltesi nel capoluogo e in provincia. I numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati gestiti con collaborazione fattiva delle altre Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, nonché con l’ausilio della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali.

Il 7 febbraio si è svolta a Matera la riunione della Commissione Economica della Dimensione parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) sulla ricostruzione postbellica dell’Ucraina, a cui hanno partecipato anche le delegazioni parlamentari di altri Paesi europei.

Il 25 e 26 maggio si sono tenute le elezioni amministrative nei Comuni di Matera, di Bernalda, di Irsina e di Montalbano, con successivo ballottaggio nel capoluogo, effettuato in data 8 e 9 giugno, in concomitanza con il referendum su lavoro e cittadinanza.



Personalità di rilievo hanno raggiunto il territorio di questa provincia:

– il 14 maggio, il Principe Alberto II di Monaco ha visitato Irsina, per celebrare e rafforzare i legami storici con il borgo, che fu feudo dei Grimaldi tra il ‘500 e il ‘600;

– il 16 maggio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto a Matera il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare temi di sicurezza territoriale, con visita nel Comune di Accettura, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria;

– il 19 luglio si è insediato, a Matera, il nuovo Arcivescovo di Matera-Irsina, nonché Vescovo di Tricarico, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Benoni Ambarus.

Tra gli eventi di maggior rilievo, che hanno richiesto particolare impegno sia in fase di preparazione che di attuazione dei servizi, si riportano:

– i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, culminati nella giornata del 2 luglio;

– il 14 maggio la 5^ tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Matera.

– il 26 settembre il concerto di Deejay Time, con la riapertura, a Matera, a distanza di oltre 2 anni, della “Cava del Sole”, suggestiva arena dedicata a grandi eventi.

– il 3 dicembre si è svolta, sempre a Matera, una riunione degli Stati Generali della Cultura, atteso che, per il 2026, la città di Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Anche quest’anno, nel suggestivo scenario dei Sassi, è stato allestito il Presepe Vivente, inaugurato lo scorso 5 dicembre.

