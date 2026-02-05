Truffatore si finge Cte dell’Arma ma i Carabinieri di Montescaglioso lo arrestano

Le tentano tutte, per carpire la buona fede di anziani e persone fragili, spacciandosi per uomini in divisa dalla Benemerita, ma dimenticano che l’abito non fa il monaco…specialmente in una cittadina dalle tradizioni conventuali come Montescaglioso,che annovera la secolare Abbazia di San Michele Arcangelo. E così dopo essersi fatto consegnare 2000 euro da un pensionato montese,aveva tentato di farsene dare altri 5000 per risarcire una donna investita dalla figlia dell’anziano. E quest’ultimo aveva consegnato all’uomo, un campano di 44 anni, anche bancomat e relativo Pin per fare acquisti- sintetizziamo – in una gioielleria di Matera. Non sappiamo se il sedicente carabiniere si sarebbe mantenuto nella somma concordata, ma non ha fatto molta strada…finendo in Caserma, dove l’hanno condotto i veri carabinieri della locale stazione che hanno attivato le indagini risalendo alla sua vettura da impianti di videosorveglianza. Per il falso militare in trasferta l’obbligo di restare a casa un ”prezioso” braccialetto elettronico, a ricordo della sua missione a Montescaglioso. Agli anziani, in particolare, verso i quali l’Arma dedica incontri informativi, l’invito a contattare la ”stazione” più vicina, il 112, e a consigliarsi con parenti e amici, annotando tutto quanto può servire per individuare i truffatori in agguato. E poi la ricordate la campagna di ”Nonno Libero” con testimonial Lino Banfi che aiuta a stare in guardia da individui senza scrupoli, che sottraggono risparmi di una vita?





MATERA, TRUFFATORE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Matera hanno arrestato un uomo, di origini napoletane,

responsabile di truffa ai danni di anziano, con modus operandi ormai tristemente noto, ma ancora in grado di trarre in inganno le vittime.

L’attività risale ai giorni scorsi, quando i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso

hanno eseguito, nell’hinterland napoletano, la misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Matera nei confronti di un campano di quarantaquattro anni, con specifici precedenti, indiziato di aver consumato, lo scorso mese di novembre, una truffa di circa 2.000 euro ai danni di un pensionato montese.

L’anziano era stato vittima di artifizi e raggiri, realizzati con telefonate effettuate alla sua utenza fissa da un uomo che, spacciandosi per comandante dei Carabinieri, gli aveva comunicato che sua figlia aveva provocato un grave incidente stradale, investendo una donna incinta che era rimasta ferita. Il sedicente carabiniere aveva poi prospettato la soluzione al problema, ossia che, per risarcire la donna investita, sarebbero stato necessario tutto il denaro contante e gli oggetti preziosi in possesso dell’anziano, per ottenere la somma complessiva di 5.000 euro. Poco dopo, presso

l’abitazione della vittima si era presentato un uomo che, constatata l’assenza di soldi e preziosi, si faceva consegnare la carta bancomat con il relativo codice PIN, utilizzandola per prelevare 500 euro presso gli sportelli automatici ed effettuare acquisti in una gioielleria della provincia di Matera.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri della Stazione di Montescaglioso e

coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, hanno consentito – anche grazie all’analisi dei filmati di registrati dai sistemi di videosorveglianza – di individuare l’autovettura utilizzata dal malfattore e di identificarlo quale presunto autore della truffa.

Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura, ha emesso la misura coercitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, eseguita nei giorni scorsi.

Gli accertamenti compiuti finora sono nella fase delle indagini preliminari e necessitano

della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.