Troppi incidenti sul lavoro. Stop a subappalti a cascata e lavoro precario

Il tema è tutto sintetizzato nel titolo e non da ora. Altro che autocertificazioni da parte delle imprese, che lasciano il tempo che trovano, mentre la gente muore nei cantieri o sui posti di lavoro. Altro che tragiche fatalità. E finiamola con le commemorazioni , gli appelli e le disponibilità a fare di più ( a parole) ,come continuano a fare i governi che favoriscono la “politica delle mani libere’’, dei controlli a campione e via elencando altre negligenze. Il nodo degli incidenti è risaputo, ma si continuano a favorire precarietà e sommerso. Il 28 aprile,giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro, Medicina Democratica sarà ancora una volta in piazza e, purtroppo, nelle aule dei tribunali per chiedere una inversione di rotta e giustizia. Marco Caldiroli, nella nota che segue, dice senza giri di parole cosa occorre fare per contenere il numero degli infortuni. Il governo faccia la sua parte, come chiedono i sindacati, ma dalle imprese- e ce ne sono di serie- servono professionalità, investimenti e rispetto per la vita di uomini e donne. A parlare, purtroppo, è la tragica classifica degli infortuni che si aggiorna con la sua scia di sangue e di lutti, ogni giorno.



Fermare le stragi sul lavoro, basta con la precarietà di contratti e subappalti a cascata

28 aprile, Giornata Internazionale della Sicurezza sul Lavoro, Marco Caldiroli: “Precarietà dei contratti e subappalti a cascata al massimo ribasso, alla base di troppi incidenti mortali: fermare la strage con una vera qualificazione tecnico-professionale delle imprese e prevenzione realizzata con l’impiantistica

Milano, 27 aprile 2024. C’è un aumento In Italia del 19% di omicidi da lavoro nei primi due mesi di quest’anno, con il record lombardo del 42%, il rispetto al 2023, secondo i dati INAIL, un trend spaventoso, che ha visto nelle stragi operaie, al cantiere via Mariti a Firenze con 5 morti, e alla Centrale idroelettrica Bragi a Suviano, sull’Appennino Bolognese, con 7 morti, i fatti più sconvolgenti. Occorre intervenire il più rapidamente possibile per interrompere questa catena che non è mai frutto di fatalità, ma ha cause precise, fondamentalmente nel mancato rispetto delle norme. “L’aspetto su cui è urgente intervenire dal lato normativo è quello della qualificazione tecnico-professionale delle imprese” – ha dichiarato Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica – si tratta di una previsione esistente ma mai messa in atto e che il Governo, con il DL 19/2024, intende solo apparentemente attuare attraverso la inidonea proposta, tecnicamente ed eticamente, della patente a crediti. La nostra proposta invece è quella di superare le forme di autocertificazione e semplificazione imperanti, ridefinendo le condizioni minime per le quali un soggetto può iniziare a svolgere una attività in relazione al rischio della stessa: su questo chiameremo al confronto e alla condivisione, le forze sociali, le organizzazioni sindacali, ma anche le rappresentanze politiche e istituzionali. Troppi imprenditori improvvisati, senza formazione e senza attrezzature idonee, mandano allo sbaraglio i lavoratori e le lavoratrici”.

In particolare le tragedie di Firenze e Suviano, non solo hanno scosso profondamente l’opinione pubblica, ma hanno nuovamente portato a galla una delle cause che incidono fortemente sull’andamento infortunistico: la precarietà dei contratti e i subappalti a cascata al massimo ribasso, che è una modalità diffusa: “Particolarmente grave è apparso, in entrambi i casi – ha aggiunto Caldiroli – la difficoltà e il tempo trascorso per avere un’idea precisa delle imprese coinvolte e dei relativi rapporti con i lavoratori deceduti. Ciò è in palese contrasto con la normativa che chiede, per i cantieri, la preventiva notifica agli organi di vigilanza delle imprese via via che entrano nel cantiere.”



Occorre interrompere al più presto questa catena di infortuni, che non sono mai frutto di fatalità o di cosiddetti errori umani, colpevolizzando proprio le vittime, che non sono”deficienti”, come ha detto un imprenditore. Così come si conoscono le lamentele di molti datori di lavoro sulle “troppe sicurezze” sulle macchine, in particolare se impediscono la produttività piena, il pieno sfruttamento, e quindi la manipolazione e l’aggiramento delle protezioni, che sono la normalità nei luoghi di lavoro e tra le cause di infortuni.

Quando il fattore dell’infortunio appare uniazione personale, nella maggior parte dei casi, la motivazione è dovuta ad una esposizione a un rischio per sopperire alle deficienze (in sicurezza, attrezzature, procedure, DPI ecc) delle aziende. “La nostra proposta – sottolinea Caldiroli – si inserisce in quella più generale che vuole ridare piena voce e diritti, in primis, ai lavoratori e alle lavoratrici nei luoghi di lavoro e si basa sull’obiettivo della prevenzione mediante l’impiantistica, ovvero progettare, realizzare e mantenere luoghi di lavoro a misura di uomo e di donna e non il contrario”.

