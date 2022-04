Strada sconosciuta… compare sul display del navigatore digitale mentre percorriamo in auto il viadotto Santo Stefano, il tratto della Bradanica aperto al traffico nel 2021. E con un invito a a prendere la strada provinciale n. 8 , quella con problemi di dissesto che da Grassano -costeggiando la viabilità per Timmari e La Martella- porta a Matera.Ci era capitato un mese fa e pensavamo che nel frattempo qualcuno avesse provveduto, ma lungo la statale 655 ” Bradanica”, che sconta tutta una serie di ‘mancanza di ‘coperture” immateriali a macchia di leopardo c’era, le promesse e gli annunci a colmare anche le ‘’lacune’’ immateriali restano tali. E se la mappa digitale è un incognita, per quanti non conoscono i problemi della Bradanica, quella della telefonia va dove ti intercetta il segnale. Pazienza? Ma siamo nel 2022 e la pubblicità della ‘’fibra ottica’’ a prezzi concorrenziali viaggia a tutta velocità. Lungo la Bradanica, tranne pochi tratti, è buio pesto, soprattutto di notte. Parte della strada è sconosciuta…