Triste Ferragosto a Ferrandina, muore un giovane schiacciato in auto da un albero

In località Bosco Fonnoni, tra Ferrandina e Salandra, si è consumata poco fa una tragedia che ha visto il decesso di un giovane ferrandinese (Nicola Pipio di 29 anni) e il ferimento di altri tre suoi amici (due ragazzi e una ragazza tutti ventenni). Si trovavano tutti al riparo dalla pioggia in un’auto quando, sembra che una quercia -per un fulmine o per il vento- è caduta sopra l’automezzo provocando quanto accaduto. Due dei tre feriti sono stati ricoverati nell’ospedale di Matera non in gravi condizioni. “È con il cuore pesante che comunico a tutti voi la perdita del nostro caro Nicola, vittima di un incidente straziante avvenuto proprio durante i festeggiamenti di Ferragosto!

A nome dell’intera comunità di Ferrandina e dell’ Amministrazione Comunale, esprimo la mia più sentita vicinanza a tutti i suoi cari.” Scrive il primo cittadino Carmine Lisanti in una nota in cui aggiunge che “In momenti come questi, le parole non bastano a colmare un dolore così grande!

L’intera comunità è scossa e si stringe attorno a voi, condividendo questo lutto inimmaginabile. Il mio pensiero va anche agli tre giovani ferrandinesi rimasti feriti, che sto per raggiungere in ospedale. Per onorare la memoria del giovane e per rispetto della famiglia, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino e di sospendere immediatamente tutti i festeggiamenti previsti in onore del nostro patrono, San Rocco.” Il Sindaco ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane Nicola Pipio che era anche dirigente della squadra di calcio a 5 del paese. Annullati, come detto, i festeggiamenti previsti per domani, 16 agosto, in onore di San Rocco.

Sulla tragedia anche un messaggio, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha scritto “la morte improvvisa di un giovane di soli 29 anni, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. In questo giorno di festa trasformato in lutto tutta la Basilicata si stringe alla sua famiglia e agli amici, condividendo un dolore che non dovrebbe mai toccare chi è così giovane. Un pensiero carico di speranza va anche ai tre ragazzi feriti, perché possano tornare presto a casa. Siamo tutti con voi.