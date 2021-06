Alle cerimonie di festa nazionale come il 2 giugno, il 4 novembre, il 25 aprile nel segno del tricolore i bambini, emergenza covid 19 a parte, sono sempre pochi e questo evidenzia ancora una volta quanto non è stato fatto e resta da fare per trasmettere valori di unità, democrazia e libertà alle giovani generazioni. Ma a loro modo i piccoli delle elementari e delle medie ci sono, grazie alla sensibilità di alcuni insegnanti, dei genitori e anche della loro personale creatività, che li porta a realizzare disegni che colpiscono per immediatezza e semplicità espressiva. E il disegno di Giuseppe, scolaro materano di seconda elementare, alla scuola ”F.S Nitti” del rione Serra Venerdì, raccoglie tanti aspetti dell’Italia della speranza, del riscatto e, chissà, di nuovi successi. C’è il tricolore, con la scritta Roma dal doppio significato per la sfida europea degli Azzurri di calcio e per il 2 giugno Festa della Repubblica. Non poteva mancare la figura del saggio presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un amorevole nonno per tanti bambini. Bravo Giuseppe, futuro dell’ Italia tinta di bianco, rosso e verde su uno sfondo azzurro, e di tanti piccoli futuri cittadini , carichi di energia e simpatia come te.