Superare ogni ostacolo che si contrappone tra l’uomo e l’arte. Abbattere le così dette “barriere” e rendere inclusiva la quotidianità a 360°.

E’ da questo assunto che nasce il progetto “Un museo per tutti”,a cura di Maria Antonietta Carbone che ospiterà il “Monologo per l’arte” che Rocco Ditella interpreterà,per tutti i presenti, Domenica 1 agosto 2021 – ore 18.00 nel museo di Palazzo Ducale a Tricarico.

L’arte completa la vita riempendola di bellezza ma a volte va raccontata e spesso le persone con disabilità uditiva sono penalizzate in questo senso.

Il nostro progetto, si legge ne comunicato stampa, quindi, nasce dall’esigenza di rendere univoca e comprensibile per tutti qualunque forma d’arte.

Attuare il superamento di ogni ostacolo alla comprensione del patrimonio culturale esposto è uno degli standard qualitativi più importanti per un museo ed è in questa visione che la sede espositiva di Tricarico, da anni attentamente diretta da Maria Antonietta Carbone, ha inteso costruire il nuovo percorso guidato in Lis.

Le espressioni artistiche di uomini e donne di un mondo antico ma quanto mai moderno e la storia, narrata dagli oggetti di vita quotidiana, si disveleranno non solo come emozione ma anche come contenuto a uomini e donne con disabilità uditiva.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla sensibilità della vicepresidente dell’associazione culturale “SantaMaria della Rocca” di Calciano, avvocato Maria Bamundo, con la quale la Direzione regionale musei della Basilicata ha attivato un’interessante e partecipata collaborazione ma, soprattutto, grazie alla generosa e professionale collaborazione con la socia e interprete Lis Alba Astarita, la quale ha tradotto in Lis i testi che compongono il racconto dell’allestimento museale.

La visita nelle sale potrà essere quindi effettuata da tutti in piena autonomia in quanto, su appositimonitor interattivi disposti nelle sale, scorreranno contenuti e immagini anche in lingua dei segni.

Nel corso della serata,interverrà l’ingegnere informatico Giuseppe Pinto, che da anni opera anche servizio della comunità, che illustrerà le nuove opportunità del digitale al servizio dei beni culturali e del superamento delle barriere comunicative.

L’evento “Un museo per tutti”,a cura di Maria Antonietta Carbone, si terrà presso la sede espositiva di Tricarico, sita nel Palazzo Ducale, alle ore 18.00 di domenica primoagosto.