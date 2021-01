L’amministrazione comunale di Tricarico, in collaborazione con la sede di Tricarico della Protezione Civile-Gruppo Lucano, con la Caritas diocesana e l’Asm, ha promosso l’iniziativa “Torniamo a scuola in sicurezza” per il 6 gennaio 2021, nell’ex palazzo di giustizia, in via Appia, rivolta alla popolazione scolastica di Tricarico. Gli alunni e il personale docente e non docente delle scuole primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado verranno sottoposti in maniera totalmente gratuita e volontaria a tampone antigenico rapido: un test rapido, indolore ed esaustivo che evidenzia la presenza di componenti (antigeni) del coronavirus. L’esecuzione dei tamponi nasofaringei sarà demandata a personale qualificato e l’esito del test sarà ottenuto in un arco temporale di 15 minuti. Circa 300 saranno i soggetti coinvolti: in dettaglio sono state ricevute 82 adesioni dal liceo scientifico “Carlo Levi”, circa 200 dalla popolazione scolastica delle scuole primaria e secondaria di primo grado e dal personale docente e non docente dell’infanzia. “Una strategia di monitoraggio e prevenzione messa in campo prima del rientro in classe – ha detto l’assessore comunale alla Sanità Teresa Carbone – utile a intercettare precocemente i casi positivi, soprattutto gli asintomatici ed evitare la diffusione dei contagi, al fine di garantire la continuità didattica in presenza in totale sicurezza. L’iniziativa rappresenta, per l’amministrazione comunale, uno strumento utile a rendere le nostre scuole un luogo ancora più sicuro per l’intera comunità scolastica, per i docenti, per il personale scolastico, per i bambini, per i ragazzi e per le loro famiglie. Ci appelliamo al buon senso di tutti sperando in un ulteriore aumento delle adesioni per potenziare il tracciamento dei contagi e per una massima efficacia dell’iniziativa”.