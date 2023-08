Tricarico, Seminario di studio “Rocco Scotellaro e la questione meridionale”

Nell’ambito del programma attuativo del percorso scientifico-culturale triennale del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, mercoledì 9 agosto 2023, alle ore 18.30, si terrà a Tricarico, nella sala del Castello normanno, il seminario di studio dal titolo Rocco Scotellaro e la questione meridionale, organizzato dal Comitato nazionale “Scotellaro” in collaborazione con il Comune di Tricarico, l’Università degli studi della Basilicata-Dipartimento di Scienze umane, la Deputazione Lucana di Storia Patria, l’Università della Calabria-Dipartimento di Studi umanistici, l’Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, il Centro “Carlo Levi” di Matera, ufficialmente tra le Istituzioni/Enti aderenti al Comitato nazionale “Scotellaro”.

Agli indirizzi di saluto del sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, e del presidente del Centro “Carlo Levi” di Matera, Antonio Zagaria, faranno seguito gli interventi di Carmela Biscaglia, del Comitato nazionale “Scotellaro”, di Giampaolo D’Andrea, presidente dell’Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, di Eugenio Imbriani, dell’Università degli studi del Salento, di Salvatore Lardino, del Comitato nazionale “Scotellaro” e di Antonio Lerra, presidente del Comitato nazionale “Scotellaro”.

Parteciperà ai lavori del Seminario l’autore del volume Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Letteratura, politica, inchiesta (Carocci 2023) Marco Gatto, docente di Critica letteraria e Letterature comparate all’Università della Calabria, ufficialmente tra gli “Studiosi aderenti” al Comitato nazionale “Scotellaro”.

“Il Seminario di studio – ha evidenziato il presidente del Comitato nazionale “Scotellaro” Antonio Lerra – è un’altra significativa tappa dell’accurato e rigoroso percorso scientifico-culturale del Comitato nazionale “Scotellaro”, nell’obiettivo portante della ri-delineazione, valorizzazione e fruibilità, la più ampia, del profilo di vita, dell’operato e del lascito di un intellettuale della modernità, qual è stato Rocco Scotellaro, in rapporto al contesto politico-istituzionale e socio-economico del suo tempo”.