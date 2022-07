Tricarico,  presenta il volume di Matteo Romano “Le porte”

Sarà presentato Martedì 12 luglio, alle 19.00, nel salone del Museo archeologico di Tricarico, il volume di Matteo Romano “Le porte”, Nolica Edizioni, euro 15,00.

Dialogheranno con l’autore la direttrice del museo archeologico di Tricarico, Maria Antonietta Carbone e Saverio Ciccimarra, docente di scuola secondaria. Nel libro, Remo è un barista sessantenne, che aspetta solo di andarsene in pensione; Achille è un giovane pittore alle prese con un’interminabile crisi creativa e Diego è un enigmatico ragazzino che frequenta il liceo classico. Tre vite che si sfiorano in una giornata di novembre e che si trascinano in un clima di generale incertezza nel quale regnano ancora la crisi economica e la mancanza di concrete prospettive per il futuro. Nulla sembra accomunarli, a parte forse lo stato d’animo: una profonda solitudine, della quale non sono realmente consapevoli, che ha ormai infettato la loro emotività, i legami familiari e perfino la loro sessualità. Matteo Romano è nato ad Altamura ma è sempre vissuto a Matera, la città dei Sassi dalla quale, per quanto bella, sperava di fuggire prima possibile. Dopo la maturità classica, si è trasferito a Parma, dove si è iscritto alla facoltà di biologia e, l’anno successivo, a quella di giurisprudenza. A pochi esami dalla laurea, ha lasciato l’università per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Quando non scrive, Matteo Romano fa sport, guarda film e ascolta musica.