Tricarico, “Per l’Ucraina” in mostra gli acquerelli di Michele Picardi

“Per l’Ucraina” è il titolo di una mostra di 48 acquerelli dell’artista tricaricese Michele Picardi, che saranno esposti al Museo diocesano di Tricarico (MuDiT) a cura della responsabile degli allestimenti del museo, Sabrina Lauria, con la collaborazione di Giuseppe Franchino.

L’inaugurazione della mostra avverrà giovedì 16 giugno, alle 19.30, nel Salone degli stemmi del Palazzo vescovile di Tricarico, con gl’interventi di don Nicola Soldo, direttore del MuDiT; di don Giuseppe Molfese, direttore della Caritas diocesana; di Sabrina Lauria, responsabile degli allestimenti del MuDiT; di Matteo Martelli, sindaco facente funzione del Comune di Tricarico; di monsignor Giovanni Intini, vescovo della Diocesi di Tricarico e dello stesso artista.

L’iniziativa, proposta dall’artista e condivisa dalla Diocesi di Tricarico, è stata organizzata per raccogliere offerte da destinare alla Caritas diocesana per le necessità dei profughi ucraini ospiti a Tricarico.

L’iniziativa s’inserisce nel programma di attività che il MuDiT sta portando avanti come momento sia di apertura al territorio, sia di inclusione e condivisione con l’intera comunità diocesana. In un periodo in cui diventa sempre più urgente l’esigenza di sottolineare l’importanza dell’accoglienza e della solidarietà, la mostra di beneficenza è un modo per sottolineare la necessità dell’impegno, in prima persona, a favore di quel prossimo che vive momenti di difficoltà. Gli acquerelli sono stati realizzati da Michele Picardi lo scorso inverno e rappresentano soggetti vari: nature morte, paesaggi, dettagli architettonici e scorci del centro storico di Tricarico. L’autore intendeva esporli in una mostra personale ma, quando i volontari della Caritas diocesana di Tricarico si sono recati in Ucraina per portare viveri e medicinali e portare a Tricarico circa 30 profughi, prevalentemente donne e bambini, Michele Picardi ha pensato di esporre gli acquerelli nel museo diocesano, per raccogliere le offerte da consegnare alla Caritas diocesana. La proposta fatta alla Diocesi di Tricarico ha ricevuto l’assenso del vescovo e del direttore del MuDiT. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, eccetto il lunedì, nei seguenti orari: martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 13.00; mercoledì, dalle 16.00 alle 18.00; venerdì, dalle 10.00 alle 12.00; sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.