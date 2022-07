Tricarico: “Melchiorre ed Euridice”, spettacolo per bambini

Lunedì 25 luglio 2022, alle 20.00, al museo archeologico di Palazzo Ducale di Tricarico, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini e adulti “Melchiorre ed Euridice”, di e con Nadia Casamassima e Andrea Santantonio, del Centro arti integrate IAC di Matera. “Melchiorre ed Euridice” è uno spettacolo che affronta il tema della diversità e dell’appartenenza a una stessa terra. “…La terra che avete nelle scarpe è la stessa su cui io cammino, quella su cui nascono gli alberi e i frutti. La radice Melchiorre… La radice è quella che ci accomuna, siamo di questa terra e la terra ci tiene tutti. L’occhio inganna e coglie differenze e traccia confini invalicabili ma c’è in noi qualcosa che somiglia, somiglia al fondo di ogni cosa”. Una riflessione sulla vicinanza tra gli uomini e tra le specie, una riflessione che vede l’uomo accanto all’animale, parte di un’unica terra da condividere. Lo spettacolo comincia con il funerale di Melchiorre, pastore macedone, fuggito dalla sua terra a seguito della guerra e giunto in questa terra, dove si innamora di Euridice, femmina di altra razza. La vita del pastore scorre spensierata in compagnia delle sue amicizie, le pecore e la sua amata, fino al giorno in cui muore perché, preso dai morsi della fame, allunga la mano verso un albero di fichi e qui viene morso da una vipera. È per ritrovare la sua amata Euridice che Melchiorre fugge alla morte e si incammina con gli spettatori verso un viaggio che lo trasformerà. Una signorina con le sembianze di uomo suona una fisarmonica e accompagna gli spettatori dalla marcia funebre, al pascolo, all’incontro con la veggente cieca, alle ombre delle anime perse, alla trasformazione di Melchiorre, fino al ricongiungimento con Euridice. In questa storia itinerante, comica e amara, si mescolano la tradizione popolare e il mito, per condurre tutti oltre i confini della apparente diversità.

