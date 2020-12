Prove di atterraggio e decollo a Tricarico per l’eliambulanza del 118 per testare il nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo, utilizzato in questi casi, dopo i lavori ultimati dall’Amministrazione.

I test sono stati effettuati in diverse condizioni di luce, con tutti i fari accesi e poi solo con quelli delle torri di destra e di sinistra. La realizzazione dell’impianto d’illuminazione del campo sportivo, oltre a rendere la struttura sportiva più efficiente, servirà anche a ottenere il servizio di elisoccorso notturno, garantendo ai tricaricesi un servizio in grado di salvare vite umane anche la notte, visto che l’attuale eliporto manca di un impianto di illuminazione. L’opera pubblica è stata effettuata con il contributo economico di 70.000 euro ed è stata realizzata da un’impresa locale. L’impianto, ha spiegato Leonardo Labbadessa, titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori, è composto da quattro torri da 18 metri con corpi illuminanti asimmetrici a led, con la luce che scende a ombrello, evitando l’abbagliamento sia durante le partite di calcio, sia durante l’atterraggio e il decollo degli elicotteri. Il progettista e direttore del lavori Pancrazio Locuoco ha aggiunto che, in fase esecutiva, si è riusciti a introdurre una variante migliorativa, utilizzando il ribasso di gara, per sostituire i pali in acciaio previsti con quattro torri, che hanno portato un ulteriore risparmio per l’amministrazione comunale in fase di manutenzione, in quanto provviste di scale che hanno eliminato l’uso di piattaforme elevatrici per raggiungere i corpi luminosi. Di un’opera attesa dai tricaricesi da ormai trent’anni ha parlato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e viabilità cittadina Giuseppe Montesano, il quale ha aggiunto che “quest’opera pubblica, oltre che per il servizio di elisoccorso notturno, servirà anche per svolgere attività culturali e sportive in orari notturni. Una decisione presa da tutto il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale, nell’ottica di migliorare i servizi e le strutture di Tricarico, rispettando i parametri contenuti nel bando relativo al contributo ottenuto”. L’assessore ai Servizi sociali, sanità e ambiente Teresa Carbone ha poi evidenziato che “l’elisoccorso notturno, in condizioni di emergenza, può fare la differenza tra la vita e la morte in un paese come Tricarico che dista circa un’ora sia da Matera, sia da Potenza, dove ci sono i due ospedali per acuti della regione”. Se l’esito delle prove di atterraggio e decollo dell’elicottero sarà positivo, ha spiegato l’assessore Carbone, sarà firmata la convenzione con il servizio di 118.