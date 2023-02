Tricarico: i bambini scoprono il museo diocesano grazie a Zirlio travel experience

Un’allegra giornata nel museo per guadagnare il grado di guida onoraria di un’opera d’arte presente nel MuDiT” attraverso la guida sapiente di “Zirlio travel experience”.

Un progetto proposto alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Tricarico per far conoscere il patrimonio artistico, presente nel museo diocesano, agli alunni attraverso una serie di attività da svolgere nel museo stesso.

Il progetto è suddiviso in due sessioni.

Nella prima sessione, della durata di poco meno di quattro ore, in orario curriculare e alla presenza dei loro insegnanti, chiamata “Al museo per imparare”, i bambini potranno scoprire alcune delle opere del museo, ascoltare le descrizioni e soddisfare le loro curiosità interagendo con le guide di “Zirlio”. Successivamente, una serie di attività creative dedicate a un’opera permetterà ai bambini di mettersi alla prova con piccoli test, attività di disegno e utilizzo di nuovi materiali. Ogni bambino sarà stimolato a indagare nel dettaglio un’opera e a “farla sua”.



La seconda sessione, “Al museo per meravigliare”, si svolgerà la domenica seguente, quando i bambini porteranno la propria famiglia al museo per spiegare loro l’opera di cui si sono innamorati e ricevere la divisa e l’investitura da “guida onoraria del MuDiT”.

Il progetto, cominciato lunedì 30 gennaio 2023, è proseguito nella settimana il martedì, il mercoledì e il venerdì. Domenica 5 febbraio, partendo dalle 15.30, si svolgerà la seconda sessione: si apriranno le porte del museo alle piccole guide e alle famiglie per un pomeriggio e una serata all’insegna della condivisione del patrimonio d’arte. L’attività proposta con il progetto, totalmente gratuita per la scuola, è stata ripresentata dopo la positiva esperienza della passata edizione, rivolta alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.

“I BAMBINI CI PARLANO DI ARTE”

Con questa iniziativa intendiamo continuare l’opera del MuDiT nell’avvicinare i più piccoli alla bellezza del patrimonio artistico della diocesi di Tricarico.

Per raggiungere tale obiettivo realizzeremo un laboratorio didattico che stimoli i bambini con il gioco e con l’interattività, in tal modo offriremo loro una esperienza totalmente immersiva capace di coinvolgerli nel mondo del museo.

FINALITÀ

Imparare facendo.

OBIETTIVI

Scoprire:

– che cosa è un museo;

– che cosa fa una guida turistica;

– cenni storici sulla Diocesi di Tricarico;

– quali sono i materiali più utilizzati nella realizzazione delle opere d’arte.

Esplorare:

– il Museo diocesano di Tricarico;

– opere contenute nel museo: sculture, argenti, dipinti su tela, legno e affresco, opere lignee,

paramenti sacri;

– storia, peculiarità, simboli religiosi, modalità realizzative.

Fare:

– stimolare l’osservazione di una specifica opera d’arte presente in museo;

– utilizzare la propria fantasia per colorare alcune riproduzioni su carta delle opere scelte;

– adoperare materiali particolari per completare l’opera: foglia d’oro e pasta modellabile;

– essere in grado di spiegare l’opera selezionata al pubblico durante un breve tour del museo.