Tricarico festeggia il 100° compleanno di Rocco Scotellaro

Tricarico si prepara a celebrare il centenario della nascita di Rocco Scotellaro, il poeta lucano che ancora vive nei cuori e nelle tradizioni del suo paese. La ProLoco di Tricarico ha organizzato una speciale festa di compleanno, che si terrà il 20 aprile 2023 presso il Cortile della Biblioteca Comunale a partire dalle ore 19.00.

L’evento sarà all’insegna della socialità, del divertimento e dell’approfondimento culturale, e vedrà la partecipazione di Antonio Guastamacchia e la Compagnia d’Arte Popolare de la Kalura. La serata sarà animata da canti, suoni e poesie, ma anche dallo spettacolo “MunnuEra!” che intreccerà la grande storia del sud alle tradizioni popolari di Tricarico. Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alla serata, raccontando la propria storia e quella del sud, delle lotte contadine e della Riforma Agraria in Basilicata.

La festa sarà anche un’occasione per ricordare la figura di Rocco Scotellaro, impegnato politicamente e civilmente per la rinascita del Mezzogiorno e radicato nella sua terra attraverso la sua poetica autentica e semplice. L’invito è aperto a tutti i paesani e agli amici forastieri, che potranno portare da bere e dolci, il tamburello ed una poesia da leggere.

Così Tricarico vuole festeggiare Rocco, ricordando la sua figura così importante per il suo impegno politico e civile per la rinascita del Mezzogiorno, ma anche per la sua autenticità, naturalezza e semplicità, con la sua poetica così radicata nella sua terra, con i suoi cicli lenti ed i suoi riti di rigenerazione della vita, sole che tramonta e all’alba è sempre nuovo. Spirito del grano che muore e poi rinasce, “C’è sempre un seme che germoglia da solo: Mettete il vino, beviamo stasera”

Per maggiori informazioni è possibile contattare la ProLoco di Tricarico:

https://www.facebook.com/prolocotricarico

https://www.instagram.com/protricarico/