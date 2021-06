Tricarico si mobilita sul piano sanitario e sabato, 5 giugno, durante un incontro pubblico ha costituito un comitato per la salute per tenere alta l’attenzione sulle variegate problematiche della sanità lucana e le tante fragilità contenute in essa venute alla luce soprattutto durante la pandemia da Covid-19.

Chiari gli interrogativi che il comitato rivolge al governo regionale e sui quali promette di mantenere alta la guardia su un sistema sanitario nazionale e regionale soprattutto nell’assistenza territoriale e domiciliare.

Ad esempio;

E’ in preparazione un piano sanitario regionale?

È in preparazione un atto aziendale della ASM?

Come la ASM intende rilanciare la medicina territoriale e gli ospedali distrettuali?

Come si concilia una nuova medicina territoriale con la ventilata riduzione del numero dei distretti

sanitari?

Come si concilia la reiterata proposta di attuazione del codice 75 di riabilitazione c/o la fondazione

Don Gnocchi di Tricarico con il bando di gara messo in piedi dalla Giunta Regionale di Basilicata?

Come si concilia il bando di gara stesso con quanto scritto dal dr. Maroscia?

“Le trattative a livello di tavoli istituzionali, senza il supporto della comunità, non danno frutti; per questo intendiamo costituirei in un Comitato per la Salute dando corrette informazioni e nel contempo, ricevendo idee e supporto dalla comunità e dai nostri attuali rappresentanti istituzionali ed ex, al fine di elaborare una piattaforma di proposte e rivendicazioni con la forza data dall’interesse comune delle nostra comunità”, è quanto si legge in una nota stampa.

Insomma cittadini sentinella del diritto alla salute in un territorio sempre più impoverito di strutture e servizi. Servizi ben lontani al concetto di “Medicina Territoriale”.