Tricarico: Circolo Culturale Antonio Infantino un’estate di iniziative caleidoscopiche

Ha solo pochi mesi di vita ma una visione prospettica e una capillarità di iniziative multidisciplinari davvero lodevoli, a cominciare dal calendario eventi estivi, che parte dal 18 Luglio e termina il 28 Agosto. Parliamo del Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico, costituitosi a fine gennaio scorso, e che, come anticipato in tale occasione dai promotori, si presenta oggi con iniziative ricche di stimoli, momenti di riflessione, incontro e dialogo tra esperienze e generazioni diverse.

“Il Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico, si legge nella nota stampa, presenta un’estate ricchissima di eventi imperdibili, all’insegna dell’arte, del divertimento e della condivisione, nati grazie alle idee e al contributo dei soci.

Il programma estivo 2024, patrocinato dal Comune di Tricarico, è un caleidoscopio di proposte che abbracciano diverse discipline e generi, pensato per coinvolgere residenti e visitatori di ogni fascia d’età.

Un palcoscenico per la creatività: Una serie di incontri e laboratori guidati da artisti di fama nazionale e internazionale che racconteranno la propria storia e condurranno workshop interattivi, offrendo al pubblico la possibilità di mettersi in gioco ed esplorare diverse forme di espressione artistica.

Verranno approfondite materie come la fotografia, letteratura, il disegno, l’intelligenza artificiale, la produzione musicale e cinematografica. Non mancheranno inoltre attività dedicate al benessere personale, alla tutela della natura e alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico locale.

Serate sotto le stelle: Film, spettacoli teatrali, concerti e dj set scandiranno le serate estive, offrendo al pubblico un’esperienza di svago varia e coinvolgente. Ogni serata sarà un’occasione per immergersi in atmosfere diverse, lasciarsi emozionare e condividere passioni.

Scambio e unione: Il Circolo Culturale Antonio Infantino, ispirandosi ai valori di inclusività e partecipazione che hanno sempre caratterizzato il lavoro del Maestro Infantino, mira a valorizzare il territorio e offrire momenti di incontro, crescita e condivisione per tutta la comunità, mettendo a frutto una proficua rete di collaborazione con altre associazioni lucane.

L’estate 2024 sarà un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera ricca di stimoli, conoscere nuove persone e vivere esperienze indimenticabili“.

Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti. Di seguito il programma dettagliato.

Programma dettagliato degli eventi:

18 Luglio, ore 21 – Cortile San Francesco

Notte dopo gli esami, festa di fine anno per tutti gli studenti

19 Luglio, ore 21.30 – Piazzale Santa Croce

Concerto dei Curanime, a seguire Live Set di Acid Pepper

24 Luglio, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Silent Reading Party, a cura del Gruppo di Lettura

25 Luglio, ore 21 – Cortile San Francesco

Proiezione del Film “Kung Fu Panda 4”, in collaborazione con Elementi Dinamici

28 Luglio, ore 19.30 – Cortile San Francesco

Workshop di regia cinematografica con Michele Cirigliano

29 Luglio, ore 18.30 – Bosco Tre Cancelli

Lezione di Yoga con Rosalia Stellacci

30 Luglio, ore 21 – Cortile San Francesco

Proiezione del film “C’è ancora domani” in collaborazione con Elementi Dinamici

31 Luglio, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Presentazione del libro “L’ultima cena di Isabella Morra” di Federico Valicenti, Chef e “cibosofo”, a cura del Gruppo di Lettura con intervento di Pancrazio Toscano. A seguire stand enogastronomici per degustazione prodotti locali

2 Agosto, ore 21 – Cortile San Francesco

Proiezione del film “Nuovo Cinema Paradiso” in collaborazione con Elementi Dinamici

3 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Incontro di sensibilizzazione sulla guerra in Palestina

6 Agosto, ore 18.30 – Vecchio Frantoio

Incontro con Raffaele Pentasuglia – Scultore, ceramista, cartapestaio, pittore e illustratore. A seguire passeggiata per le vie del centro storico con disegno dal vivo

Ore 21.00

Festa di via Piano in memoria di Giovanni Centola

7 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Incontro con la psicoterapeuta Milena Mucci

8 Agosto, ore 22.30 – Cortile San Francesco

Evento a sorpresa per i soci del Circolo Culturale Antonio Infantino

11 Agosto, ore 21 – Cortile San Francesco

Odisseə: il mare è libertà e la libertà è femmina – Compagnia Teatrale Tolvese

12 Agosto, ore 19.30 – Piazzale Saracena

Aperitivo con musica al tramonto

13 Agosto, ore 21.30 – Piazzale S. Croce

Spettacolo teatrale “I fuochi di San Pancrazio” di Francesco Siggillino

14 Agosto, ore 21.30 – Piazzale S. Croce

Concerto live di tradizione e innovazione musicale con: Guido Gioioso, Agotrance, Rocco Mentissi, Mattone su Mattone

17 Agosto, ore 23

Autobus per Meridional Reggae Reunion – Metaponto

18 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Incontro sull’intelligenza artificiale con Danilo Loffreno, The Lucagna, Plume, Lucaniashitposting

19 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Presentazione laboratorio di produzione rap con Mattone su Mattone

20 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Incontro con il tatuatore giapponese Koji Yamaguchi, introdotto da Yest + Syskrack scan the artist in 3D

Ore 22:00 – Cortile San Francesco

Write on me party

21 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Presentazione del libro “Dimenticami dopodomani” di Andrea Di Consoli – scrittore, giornalista e autore RAI. A cura del Gruppo di Lettura, con intervento di Pancrazio Toscano

23 Agosto, ore 19 – Cortile San Francesco

Incontro con il regista Nicola Ragone

24 Agosto, ore 21 – Cortile San Francesco

Proiezione del Film “Interstellar” in collaborazione con Elementi Dinamici

25 Agosto, ore 19 – Cortile San Francesco

Laboratorio di produzione rap con Mattone su Mattone Parte 2

Ore 21:00

Freestyle Rap Battle

26 Agosto, ore 18.30 – Cortile San Francesco

Incontro con Marina Berardi, antropologa e fotografa. A seguire laboratorio di fotografia

27 Agosto, ore 21 – Cortile San Francesco

Concerto del cantautore Davide Brienza

28 Agosto, ore 19 – Cortile San Francesco

Presentazione libro di Francesco Serafino “Una caramella per Rossana”, ambientato a Tricarico

Info e contatti:

https://linktr.ee/circoloantonio_infantino

Mail: circoloantonioinfantino@gmail.com

Tel.: 350 570 5887