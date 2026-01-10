Tricarico: a San Potito il gruppo musicale Gen Rosso in concerto

In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Potito Martire, titolare della parrocchia e patrono della Diocesi e della Città di Tricarico, che si svolgeranno il 13 e 14 gennaio alla presenza del vescovo monsignor Benoni Ambarus, la parrocchia di San Potito avrà l’onore di ospitare il gruppo musicale internazionale Gen Rosso, attivo dal 1966. Il gruppo animerà la concelebrazione eucaristica nella parrocchia del 13 gennaio, alle 18.00, presieduta da monsignor Ambarus, insieme al coro parrocchiale. Il 14 gennaio, dopo la concelebrazione eucaristica in cattedrale, il Gen Rosso proporrà il concerto “The best spirituals” nella chiesa di San Potito, a partire dalle 19.30. Questo evento coinvolgerà generazioni diverse, ricordando l’eredità musicale e l’impatto indelebile del Gen Rosso attraverso le loro canzoni senza tempo.

