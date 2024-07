Treno merci in ritardo…colpa di un cinghiale

E stavolta nessun danno a persone o cose, visto che nell’impatto tra un cinghiale che ha attraversato i binari nel comprensorio di Scanzano Jonico ( Matera) e un treno merci non c’è stata partita. A rimetterci le cuoia l’onnipresente ungulato, ormai di casa anche in città, e lo slittamento dell’orario di percorrenza. Ai carabinieri il compito di togliersi il dubbio della prima ora. La sagoma scura sui binari non era di una persona, ma di un cinghiale che non aveva fatto in tempo a superare i binari e a raggiungere la pineta.



SCANZANO JONICO: TRENO MERCI INVESTE CINGHIALE.

Nella tarda serata di ieri (16 luglio), a Scanzano Jonico, sul tratto ferroviario compreso tra Terzo Cavone e il centro cittadino, un treno merci proveniente da Taranto, diretto a Reggio Calabria, ha impattato una sagoma che ha costretto il convoglio a fermarsi al fine accertare e scongiurare che non si trattasse di una persona. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia Carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policoro, precauzionalmente supportati dal personale del 118. Tuttavia, l’intervento tempestivo e gli accertamenti seguiti dal blocco ferroviario consentivano di scongiurare la grave disgrazia ed accertare l’investimento di un cinghiale. La circolazione ferroviaria riprendeva regolarmente dopo circa un’ora.