Con Francomario Belmonte il Trekking del tartufo diventa inclusivo

Una passeggiata di salute.

Potrebbe essere riassunta con questa frase l’iniziativa promossa da Francomario Belmonte, tartufaio di San Mauro Forte, che ha messo tutta la sua passione ed esperienza a servizio di un folto gruppo di ragazzi Down e genitori che si sono dati appuntamento, domenica mattina, in territorio murgiano.

Un’escursione tra il verde del bosco nei pressi di Altamura e Cassano per un contatto diretto con il territorio. A fare il resto, i due cagnoloni da tartufo che in un attimo sono diventati le vere mascotte della giornata. Una sinergia che si è creata sin dai primi sguardi, trasformati un attimo dopo, in carezze agli amici pelosetti, che hanno subito dato prova dell’eccezionale fiuto nel trovare le preziose “palline nere” nascoste sotto strati di terreno.

Un’attività inclusiva che Francomario, dopo il successo dello scorso anno, ha voluto replicare confermando ancora una volta la valenza educativa e aggregante del “trekking del tartufo”.

Il bosco insegna tante cose – sostiene Francomario.

Si possono fare attività di orientamento, conoscere le piante, gli arbusti, i fiori. Soprattutto il bosco è libertà ed è sempre bello vedere la curiosità e lo stupore dei ragazzi ogni qualvolta i cani individuano il tartufo e con le zampe anteriori iniziano a scavare il terreno. Il nostro territorio è ricco di boschi e sono felice che le attività di trakking siano sempre più richieste.