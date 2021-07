Proseguono le iniziative dell’associazione Murgia Enjoy, da anni impegnata nella promozione, nella valorizzazione e nella tutela del territorio, con un evento che promuove un percorso escursionistico in un’area di grande importanza naturalistica e di far conoscere l’apicoltura a Cassano, Murgia Enjoy.

DEGUSTAZIONE GRATUITA del miele in favo appena prelevato dall’arnia, un vero toccasana per la salute perché, contenendo anche polline, propoli e pappa reale, è una riserva importantissima di vitamine e antiossidanti, ma ha anche straordinarie proprietà antimicrobiche e antibatteriche svolte da alcuni enzimi, come la glucosio ossidasi. Nicola illustrerà le proprietà curative di questa sostanza che, grazie all’impegno continuo suo e delle api, produce in più siti ubicati nei territori di Cassano, Santeramo e Altamura. Nonostante grandi investimenti, purtroppo, la produzione di miele nelle nostre aree, anche a causa del cambiamento climatico, non riesce a soddisfare le richieste dei clienti tanto che altri apicoltori decidono di commercializzarlo acquistandolo altrove. Simpatico e preparato spiegherà ai partecipanti il lavoro delle tre specie di api regina che ospita: la “carnica”, diffusa principalmente in Italia settentrionale, in Albania o in Jugoslavia, la “ligustica” tipica italiana e l’ibrido “buckfast”. Con le opportune cautele farà visionare ai partecipanti il fuco, l’ape operaia e le regine e risponderà ad ogni curiosità con un’arnia didattica. Un’attività, la sua, che, come lui stesso spiega, non si può improvvisare, che richiede decenni di esperienza e che ha condotto sempre senza fruire di finanziamenti pubblici a riprova del suo esclusivo interesse per l’apicoltura.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, oltre al calendario associativo Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 10 luglio 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (antipasto, pizza Murgia Enjoy, bevanda piccola).

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia. I partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook “Murgia Enjoy”.

Documentazione fotografica sopralluogo:

Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive.

-Sarà obbligatorio l’uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.