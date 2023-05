Tre ventine e 10…Buon compleanno a La Martella

Lo abbiamo scritto come si dice in dialetto materano e in luogo, il borgo La Martella, dove identità e tradizione materana fanno ancora sentire quel senso di comunità, di vicinato, che la ”Città dei Sassi” divenuta Capitale europea della cultura ha perso per forza di cose e per l’assenza di un disegno di territorio che facesse leva sulla memoria della storia passata. Le celebrazioni per i 70 anni del borgo sono anche questo. Un invito a ripartire dalle radici, che affondano nella esperienza di ” Comunità” olivettiana, delle leggi speciali seguite alle visite di Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, e per tirare quella ”buona architettura” che negli anni (purtroppo) Matera ha perso a colpi di varianti al prg in corso d’opera che ne hanno forzato forma e funzioni. Ci fa piacere che le celebrazioni del 16 e 17 maggio, comincino con una mostra fotografica, una lezione con progettisti, architetti e visite guidate. E poi il teatro dedicato a ”Ludovico Quaroni” aperto per l’occasione , con un cantiere giunto in dirittura finale, e con una gestione – non ancora ufficiale- ma che deve essere ”aperta” a tante realtà (associazione compresa) come hanno ricordato il presidente dell’Associazione amici del borgo, Paolo Grieco, e il sindaco Domenico Bennardi. Attendiamo fatti e sviluppi.

La Martella è un quartiere di Matera e iniziative e servizi devono essere fruibili da un’intera città e da quanti la visitano e hanno voglia di fare, come i volontari che stanno collaborando alle celebrazioni che comprenderanno anche un premio letterario e un progetto di mobilità sostenibile, che sarà reso noto al momento giusto. Tanta carne, pardon siamo a La Martella, tanta crapiata e cialledda in pentola se vogliamo restare agli aspetti gastronomici ed eventi da seguire per il 16 e il 17 che possono contare su associazioni di diverse esperienze. Cosi mostre, concerti, lezioni di architettura, visite guidate, premiazioni , una cena di comunità sono alcune delle iniziative programmate dall’Associazione amici del borgo per i 70 anni dalla fondazione del borgo di La Martella ( Matera), inaugurato il 17 maggio 1953, con i programmi di risanamento dei rioni Sassi e l’apporto di studiosi, progettisti, guidati dall’imprenditore Adriano Olivetti. All’evento, avviato nel 2021 con una serie di iniziative culturali e sociali, parteciperanno anche rappresentanti della Fondazioni ”Adriano Olivetti” , dell’associazione ”Michele Valori” e martellesi emigrati in altre regioni e all’estero, alcuni in arrivo da Germania e Canada .



I festeggiamenti cominceranno il 16 maggio con una mostra fotografica sulla storia del borgo e un incontro con docenti della facoltà di architettura dell’Università della Basilicata. Il 17 sono in programma, in piazza Montegrappa, la cerimonia Istituzionale, seguita dalla premiazione dei cittadini del borgo. Per l’occasione -come ricordato prima- sarà aperto il teatro ” Ludovico Quaroni” ,intitolato a uno dei progettisti del borgo, che ospiterà parte delle iniziative delle celebrazioni che proseguiranno per tutto il 2023 sulle note dell’orchestra di fiati guidata dal maestro Gianfranco Pinto. Una piacevole realtà in crescita, protagonista di un gemellaggio con Ivrea. E poi non dimentichiamo i bambini della scuola ” Alberto Manzi, il futuro del borgo e tra i simboli di una esperienza , ricordata dalla insegnante Teresa Brucoli, che ha letto un breve pensiero tratto dal libro ”Il Cammino della Comunità” di Adriano Olivetti. Buon compleanno a La Martella, cuore dei Sassi…di Matera ( l’artista Mimmo Taccardi ha realizzato un quadro) ricordando quanto in passato si sono prodigati per risolvere i problemi del borgo, e per la sua valorizzazione, come Raffaele Paladino e Tonino Montemurro. Ci sarà modo per ricordarne l’operato, come si attende che accada per il collega Renato Carpentieri con la intitolazione del campo sportivo.