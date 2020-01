Dica 33…e Paolo Fresu, fresco concittadino materano , onorificenza che ha condiviso con il suo longevo quintetto, con la comunità locale e con quanti non ci sono più, ma che ha conosciuto sin dal 1987 con la prima avventura del ”Gezziamoci’, organizzato dall’Onyx jazz club, ha mostrato nei fatti di essere in salute e di correre come sa fare nelle sonorità della ricerca musicale. E così dopo il discorso di ringraziamento alla sua Matera, che lo ha accolto a casa, nelle cave risonanti di Audiobox con Pinotto Fava, Ettore Fioravanti e altri, e poi con le orchestre composte da tanti giovani musicisti sognatori, fino ai Suoni del futuro remoto per Matera 2019, ha dedicato un concerto memorabile ai suoi fans. E nella giornata della Memoria non poteva che tirar fuori un brano ”arrangiato” per l’occasione sulla Shoah, e poi un omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita e il ricordo di quel che resta di un amore ” Que rest’il de nos amour” e altri salutati dagli applausi di quanti da una nota…sanno già l’evoluzione del pentagramma. Il rapporto con Matera, rispetto ad altre ‘onorifiche’ cittadinanze onorarie, è destinato a continuare e la sua amicizia ultratrentennale con Luigi Esposito presidente dell’Onyx jazz club continuare con progetti e sperimentazioni. E così con Pippo Bianco, appassionato di jazz anche lui, e artefice di quell’indimenticabile concerto nel 2009 al Centro di geodesia spaziale di contrada Terlecchia. La tromba risuonerà ancora per quel magnetismo particolare che lega città diverse, peculiari, uniche e semplici che legano Barchidda a Nuoro a Matera, che gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, insieme a Sogliano Cavour (Lecce) e Janesse di Montpellier ( Francia). E’ di casa ovunque con il suo quintetto e onorato di condividere cittadinanza, esperienze, come quella di Matera che ha visto crescere, trasformarsi, promuoversi per l’anno europeo della cultura ”anche se -ha evidenziato- occorrerà riallineare progetti, indicare priorità”. Serve accordare lo strumento e trovare nuove intese per un altro concerto. Del resto la motivazione alla sua cittadinanza parla chiaro : ” A Paolo Fresu, musicista e compositore che si è distinto nel panorama musicale del jazz, operando contaminazioni con diversi generi musicali, molto legato alla città di Matera e a progetti sviluppati con la partecipazione di giovani musicisti lucani, sulla scena musicale e creativa materana”. Bis d’obbligo.