Tre progetti solidali per Matera da votare all’Ipercoop

Dischetti di cartone con l’icona solidale ”+ vicini” per sostenere uno dei tre progetti per il territorio di Matera, tra i 700 a livello nazionale, nel progetto annuale promosso da Ipercoop. Soci e quanti fanno la spesa nel centro commerciale” Venusio” di Matera possono scegliere con un semplice gesto inserendo i ”gettoni” in cartoncino nei raccoglitori dedicati. Per i soci è possibile anche la modalità aggiuntiva on line. Le scelte potranno ricadere su ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE, per un progetto incentrato su ”Cuore e segni per una spesa che aiuta

Usare il defibrillatore e capire la lingua dei segni”, DON GIOVANNI MELE – ETS per l’iniziativa ” Insieme …. si mangia nella Mensa della Fraternità

Preparazione e somministrazione di pasti per i più bisognosi” e ASSOCIAZIONE BASILICATA MOZAMBICO con il progetto di ”Sostegno all’emporio

Ciò che chiediamo un aiuto per riempire gli scaffali dell’Emporio”



Scegli il tuo progetto del cuore a negozio

Inserisci i tuoi gettoni cartacei nelle urne presenti appena fuori dall’area delle casse in tutti i nostri punti vendita, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. Tre urne, tre progetti, di cui trovi il racconto e gli obiettivi, e fra i quali puoi scegliere il tuo preferito entro il 3 novembre!

La Cooperativa finanzierà i quasi 700 progetti proposti nei diversi territori in modo proporzionale alle preferenze ottenute, complessivamente con 250.000€. Da metà novembre, sul sito e sull’app troverai i risultati per ogni negozio.