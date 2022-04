Figure di riferimento nel sistema produttivo locale, che hanno acquisito saperi, professionalità e una visione di insieme di come far girare la ruota dell’economia, che va trasferita alle giovani generazioni. Una scommessa che il sistema Paese, per l’assenza di una visione d’insieme del bene lavoro, non riesce ad attuare perché preferisce spesso puntare alle pseudo e inconcludenti riforme, che finiscono con il complicare le cose. Se si utilizzasse periodicamente l’esperienza maturata, puntando sull’innovazione e il trasferimento di conoscenze, parole o brand come ‘’ made in Italy’’ o ‘’competitività’’ avrebbero peso. La nomina di tre nuovi maestri del lavoro, comunicata dal presidente della federazione provinciale Fabrizio Lupariello, con la cerimonia del 1 maggio a Potenza e poi l’incontro a Roma con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono un bel segnale di ‘serietà’’ e di impegno per il lavoro. Ora attendiamo iniziative e progetti. Buon lavoro, Fabrizio.

COMUNICATO STAMPA

PRIMO MAGGIO – FESTA DEL LAVORO 2022

SI COMUNICA CHE, PER LA PROVINCIA DI MATERA, IL PRIMO MAGGIO SARANNO INSIGNITI DEL TITOLO DI

MAESTRI DEL LAVORO, IL SIG. VIOLANTE FRANCESCO DIPENDENTE BCC DI NOVA SIRI, IL SIG. GAUDIANO

EMANUELE DIPENDENTE TIM DI MATERA E IL SIG. LAPACCIANA NICOLA DOMENICO DIPENDENTE INELTEC DI

MATERA.

I NEO MAESTRI DEL LAVORO, VIOLANTE FRANCESCO E GAUDIANO EMANUELE, RICEVERANNO IL BREVETTO,

DURANTE LA CERIMONIA CHE SI TERRA’ PRESSO IL TEATRO STABILE ALLA PRESENZA DEI PREFETTI DI POTENZA

E DI MATERA, DEL SINDACO DI MATERA E DELLE ALTRE AUTORITA’ PRESENTI.

IL NEO MAESTRO DEL LAVORO LAPACCIANA NICOLA DOMENICO, ACCOMPAGNATO DAL CONSOLE

PROVINCIALE MDL LUPARIELLO FABRIZIO, IN RAPPRESENTANZA DEI MAESTRI DEL LAVORO DI TUTTA LA

BASILICATA, RICEVERA’ IL BREVETTO DALLE MANI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA,

NELLA CERIMONIA CHE AVVERRA’ AL QUIRINALE, LA CASA DEGLI ITALIANI.

IL CONSOLE PROVINCIALE DI MATERA

MDL FABRIZIO LUPARIELLO