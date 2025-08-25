Tre giovani del materano, aggrediti nei pressi di una discoteca a Castellaneta Marina

Tre ventenni della provincia di Matera sarebbero stati aggrediti e derubati nei paraggi di una discoteca a Castellaneta Marina. La notizia, riportata dall’ANSA, specifica che i tre ragazzi “Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma giunti sul posto, sarebbero stati avvicinati da un gruppo di coetanei che, dopo averli minacciati e aggrediti, si sarebbero impossessati di alcuni oggetti in oro e due orologi.” Per l’episodio “Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari ed altri due sono stati denunciati dai carabinieri . Altri due giovani residenti ad Altamura sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate, poiché ritenuti coinvolti nella fase successiva dell’aggressione. Le tre vittime, soccorse dal personale del servizio 118, sono state trasportate all’ ospedale San Pio di Castellaneta.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.