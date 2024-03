Tre croci per il Golgota sul Belvedere della Murgia materana

“Tre croci per riprodurre il Golgota sul Belvedere di Murgia Timone. La città dei Sassi celebra la Pasqua con un’installazione temporanea, voluta dall’Amministrazione comunale e dal forte effetto scenografico.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che: “In accordo con l’Ente Parco della Murgia materana, le croci sono state installate stamattina sulla parte apicale del Belvedere, visibili da ogni angolo del centro storico e dei rioni Sassi, per ricreare uno scenario suggestivo che abbia come protagonista una zona dell’altopiano del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri, già set dei film più famosi girati a Matera anche sul tema della Passione di Cristo. Le tre 3 croci sono in legno di abete e illuminate da altrettanti faretti autoricaricanti a energia solare, che si accenderanno al crepuscolo e si spegneranno all’alba, per consentire a residenti e turisti in visita nella città durante queste feste, di ammirarle anche di notte. Le installazioni sono alte 4,20 metri, con braccio pari a 3 metri e sono state fissate su basamenti in ferro con contrappesi in tufo. I basamenti sono avvolti con juta (fibra tessile naturale) al fine di ridurre l’impatto visivo. Le croci sono allineate e distanziate di circa 2 metri l’una dall’altra. Un modo originale per creare l’atmosfera della Pasqua, sfruttando l’immagine evocativa da piccola Gerusalemme dei rioni Sassi. Il sindaco, Domenico Bennardi, ringrazia gli uffici regionali e l’assessorato all’Ambiente per la disponibilità nell’istruire il necessario iter autorizzativo dell’installazione.”

