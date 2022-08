tre borse di studio all’Istituto Torraca di Matera

L’associazione sportiva Virtus Matera e l’associazione eguedu hanno istituito, a partire da settembre 2022, una borsa di studio per gli atleti meritevoli, che abbiano cioè superato con voti brillanti e condotta eccelsa il primo anno di scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 presso l’Istituto Comprensivo Torraca di Matera.

Il progetto mira a promuovere la cultura dello sport e a sottolineare l’importanza dell’educazione scolastica tra i più giovani. L’iniziativa, inoltre, prende spunto da quanto avviene in altri Paesi, dove la formazione di studenti e studentesse va di pari passo con la crescita sportiva dei giovani atleti ed atlete. L’ambizione è quella di rappresentare un primo esempio di questo modello virtuoso, all’interno del quale possa essere valorizzato il merito a 360°, assicurando, oltre alla possibilità di crescere nell’ambiente cestistico, anche la certezza di una educazione accessibile.

Le prime borse di studio sono state assegnate agli alunni dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera: Tommaso Bonifacio, Alessandro Andrulli e Habbi Mariam che frequenteranno a settembre la II classe della scuola di I grado. I tre riceveranno comunicazione dalla scuola e dall’associazione con le informazioni e le modalità con cui beneficiare della borsa di studio.

“Si tratterà certamente di un’esperienza fantastica per questi ragazzi e ragazze, che potranno scoprire il mondo dello sport ed emozionarsi insieme ai loro compagni di squadra”, ha affermato Antonio Conterosito, Coach e responsabile del settore giovanile dell’Associazione Sportiva Virtus Matera.

“Siamo molto felici di questa collaborazione, perché conosciamo l’Associazione Sportiva Virtus Matera e le persone ad essa collegate e ne condividiamo i valori, la visione e l’ambizione di rappresentare un’eccellenza nello sport come veicolo di formazione ed educazione”, sottolinea Roberto Colucci, responsabile dell’associazione eguedu.

“Una sinergia con l’associazione Virtus Matera che, con le borse di studio per i nostri tre alunni che si sono distinti durante questo anno scolastico, va nel solco delle collaborazioni già attivate con la scuola. Lo sport e l’attività motoria come competenza che completa la formazione e l’educazione, troveranno sempre l’Istituto Torraca pronto ad attivare ogni azione utile. Ringrazio pertanto le due associazioni per questa bella opportunità.” conclude Caterina Policaro, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Torraca di Matera.