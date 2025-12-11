Tre bastano…Francesca Cascione nella storia del Carro della Bruna

L’abbiamo conosciuta alcuni anni fa intenta a creare manufatti d’arte e d’artigianato che hanno incuriosito e non poco concittadini e turisti che entravano nel suo laboratorio di via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, pronta a dare spiegazioni su forme, scelte di colore prospettive, soggetti di un quadro o di una statua policroma o da completare, ma continuando a lavorare quasi senza distrarsi…Francesca Cascione, artista al terzo e ultimo impegno per la fattura del carro trionfale di cartapesta per la Festa della Bruna, ha il senso della misura e sa quello che vuole fare. L’annuncio sui social, come riportiamo di seguito, non ci coglie di sorpresa perché gli artisti dotati di forti motivazioni cercano sempre nuovi stimoli, progetti con i quali misurarsi.Certo, a leggere quello che ha scritto, non sarà stato facile prendere la decisione che quello del 2026 sarà l’ultimo suo impegno nella fabbrica del carro, nella omonima piazzetta del rione Piccianello. L’ha maturata pian piano, ringraziando quanti l’hanno affiancata,a cominciare da Domenico, hanno creduto nelle sue capacità e hanno apprezzato un lavoro destinato a essere distrutto. Restano i bozzetti, le foto, le interviste, i momenti di difficoltà e le soddisfazioni. Auguri, Francesca. E buon lavoro. Dal 3 luglio 2026 entrerai a far parte, e sarai in ottima compagnia, nella storia degli autori del carro trionfale del 2 luglio. La Festa più attesa dai materani, come ricorda ”correttamente” la tradizione. Ma prima, a metà giugno, la vetrina per la tua ultima creazione.



IL POST DI FRANCESCA

Francesca Cascione annuncia sui social che sarà il suo ultimo Carro:

Diamo inizio ai lavori per la realizzazione del mio terzo Carro Trionfale consecutivo che rappresenterà anche il Carro che concluderà un ciclo altamente straordinario, che mi ha dato infinite soddisfazioni e che ha stabilito un record per noi donne con la consecutività di ben 3 manufatti per la nostra Maria SS. Della Bruna. Terminato questo periodo di duro lavoro, mi attenderanno nuovi progetti artistici che impongono concentrazione, di conseguenza posso sin d’ora dichiarare che certamente nel 2027 non concorrerò eventualmente ad una nuova realizzazione ma dovrò rilanciare, sull’esperienza di questo meraviglioso ciclo, diversi miei progetti al fine di mostrare la mia arte in cartapesta che può prescindere da quella che ha accompagnato in questi anni la nostra Patrona in Processione. Non so se questo sarà l’ultimo Carro della mia vita, ma di certo nel 2027 non sarò l’artista di questa monumentale opera così cara a noi materani. Ringrazio quanti mi hanno sempre sostenuto e che hanno creduto in me apprezzando il mio personale stile “riservato” di condurre il lavoro e acclamando le mie opere, il vostro calore è stata l’unica vera energia che mi ha permesso instancabilmente di raggiungere traguardi quasi unanimemente riconosciuti. Il tempo dei saluti però è ancora lontano, ora ci attendono 6 mesi di lavoro nella fede e nell’orgoglio della realizzazione, con la speranza che anche in questo anno speciale per la città, quella sera del 23 giugno, possiate essere orgogliosi dell’opera in cartapesta più rappresentativa per noi materani. Era giusto condividere questa mia scelta con tutti voi, amici veri, linfa energetica di ogni mia azione. Ora e sempre Evviva Maria ❤️

