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Cronaca

Tre anni senza Pino…Gli amici, il 2 luglio e un caro ricordo

Franco Martina
Di Franco Martina

Coincidenze? 23 giugno, visita al carro trionfale di cartapesta al rione Piccianello…che Pino ”APPeppino” Sigillino considerava come tanta parte della suta storia. E tre anni fa quel guerriero di mille battaglie lasciava famigliari e amici, con l’amaro in bocca. Tanti ricordi in un giorno, oggi di festa, ma con tanta malinconia. Bastava un caffè al ghiaccio, di questi tempi, una sigaretta come hanno fatto Vito ed Eustachio per combattere la calura e cominciare i commenti sulla Festa: dalla processione dei pastori, ai tre giri all’assalto, allo strazzo, ai fuochi d’artificio. Un ricordo per tutta la vita. Ciao Pino.

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