Trattori in strada, Fabbris digiuna. Ma la Regione che fa?

Si attendono, e la cosa dura da mesi, la convocazione delle commissioni per riprendere quel piano su Tbc e Brc che finora non ha prodotto nulla, anzi ha aggravato la situazione di crisi del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino del casertano. Lì in strada da Villa Literno alla Domiziana i presidi non si muovono. C’è chi si affaccia, parlamentari, ex assessori regionali, a portare solidarietà e impegni. Ma il portavoce Gianni Fabbris, al secondo giorno di sciopero della fame, non molla e attende che dalla Prefettura convochi quel tavolo di confronto al quale dovrà, dovrebbe partecipare anche la Regione. E siamo punto e daccapo. Bufali e bufale muggiscono e scalpitano per una filiera che continua a essere ignorata e penalizzata.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Raddoppiato il numero di trattori al presidio sulla V. Domizia. Altri gruppi di allevatori stanno costituendo presidi in Provincia

Giovedi, 4 maggio 2023 ore 14. com.stampa dal Presidio degli allevatori bufalini alla Rotonda dell’Agnena sulla Via Domizia.

(vedi e approfondisci https://altragricoltura.net/articoli/raddoppiato-il-numero-di-trattori-al-presidio-sulla-v-domizia-altri-gruppi-di-allevatori-stanno-costituendo-presidi-lungo-le-strade/)

Gli allevatori del territorio e di altre aree della Provincia di Caserta stanno rispondendo all’invito lanciato ieri mattina dai loro colleghi che sono scesi in strada per sostenere la richiesta alla Prefettura di Caserta di aprire un tavolo di confronto e soluzione della crisi conseguente al fallimento del Piano di eradicazione della BRC e TBC imposto dalla Regione (tavolo che gli allevatori chiedono con la presenza del Governo Regionale e Nazionale). In mattinata il numero di trattori presenti intorno alla Rotonda dell’Agnena lungo la Via Domizia è raddoppiato mentre altri gruppi di allevatori di altre aree si stanno concentrando in altri punti del territorio provinciale per costituire presidi di cui nel pomeriggio verranno diffuse le modalità. Intanto al Presidio sulla Via Domizia, dove il portavoce Gianni Fabbris è al suo secondo giorno di sciopero della fame, si preparano ulteriori iniziative in attesa di segnali da parte della Prefettura e si continua a valutare la situazione e il confronto sia con quanti stanno venendo a trovare gli allevatori al presidio sia registrando gli interventi e le iniziative che si stanno mettendo in campo.

Dopo la visita del Senatore Luigi Nave (M5S componente della Commissione Agricoltura del Senato) che si è confrontato nella tarda serata di ieri sera con gli allevatori esprimendo loro sostegno e annunciando ulteriori interessamenti attivi oltre quanto ha già messo in campo, oggi il Coordinamento registra altri due passaggi importanti Il primo è un intervento pubblico dell’Ex Assessore Regionale all’Agricoltura della Giunta Bassolino Gianfranco Nappi che titola “Allevare bufale e fare mozzarella in Terra di Lavoro. Se rimane la disperazione si preparano solo problemi e sofferenze più grandi. Serve una svolta nelle scelte della Regione Campania” (vedi).

Il secondo è la presa d’atto della convocazione delle Commissioni V e VIII della Regione Campania per discutere del Piano della Regione che riprende le sue attività con le audizioni di quanti quel Piano hanno gestito, speriamo, chiamati a rispondere del fallimento dei numeri.



“Sono sei mesi che attendiamo la convocazione delle due commissioni che, ricordiamo, dovrebbero proporre alla Giunta le modifiche al Piano. Certo è un altro passo avanti e vedremo quale sarà l’esito ma le aziende non hanno più tempo e sei mesi dopo che il Consiglio Regionale ha certificato il fallimento del Piano significa aver costretto le aziende a 180 giorni di ulteriori disastri; oggi, il tema è sempre meno quello di emendare il Piano e sempre più quello di intervenire con urgenza, di cambiarne profondamente l’impostazione e, soprattutto, di ricostruire un clima di serenità nel rapporto fra l’Istituzione Regione e gli Allevatori compiendo il primo atto necessario: quello di ritirare la delega alla TASK Force voluta dalla Giunta Regionale della Campania responsabile del fallimento e di azzerare la logica militaresca che ha nominato un Generale per attuare e imporre un Piano inapplicabile”

In mattinata gli allevatori, in accordo con le forze di polizia dislocate presso la stazione di Villa Literno, al fine di garantire lo svolgimento dei possibili festeggiamenti attesi in serata in occasione della partita di calcio di campionato, hanno momentaneamente spostato i trattori in Presidio presso la Stazione per tornare a posizionarli nella mattinata di domani.