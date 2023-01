Tratto Ss 7 Matera-Ferrandina …il piatto piange

Una nota del circolo La Scaletta, l’ennesimo, per denunciare il persistere dello strabismo regionale verso il mancato ammodernamento del tratto materano della strada statale n.7 Ferrandina Matera, con una una nota che pubblichiamo più avanti dopo l’annuncio che si farà un tratto della Potenza- Bari. Questione datata mentre la provincia di Matera, per l’importanza comprensoriale che ha la statale 7, attende che venga presentato un progetto degno di tal nome. Ma finora, e nè ne abbiamo avuta notizia, non c’è stato alcun incontro tra Regione Basilicata e l’ing. Antonio Scalamandrè responsabile coordinamento progettazione dell’Anas, sul progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria , per il quale si sono susseguite prese di posizione tra sindacati, assessora e consiglieri regionali. Ne avevamo parlato nell’agosto 2022 nel servizio https://giornalemio.it/?s=luglio+%C3%A8+passato&post_type=post

“Sulla Potenza-Bari si accelera, sulla Strada Statale 7 si nicchia”

Il Presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi: la Regione chiarisca

“Sull’adeguamento e realizzazione dei primi tronchi della trasversale Murgia-Poliino tante inutili discussioni, sulla Potenza-Bari invece si accelera a dispetto delle dichiarazioni di intenti relative alle priorità infrastrutturali della Regione”.

E’ quanto sostiene il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, commentando la notizia lanciata dal sindaco di Tolve, Pasquale Pepe, riguardo al via libera al progetto del tunnel di Pazzano.

“E’ singolare apprendere – sottolinea Stasi – che per veder realizzata un’arteria stradale costosissima, dal fortissimo impatto ambientale ed a basso indice di traffico occorrono solo pochi passaggi, mentre per l’infrastruttura con il maggior transito di veicoli della Basilicata si stia ancora temporeggiando nonostante siano già pronti gli studi di fattibilità tecnico-economica per i primi tronchi e quindi sia possibile la loro appaltabilità.

E’ altrettanto singolare – aggiunge il Presidente del Circolo La Scaletta – definire ‘strategica per il Mezzogiorno’ un’opera a due corsie che si sviluppa longitudinalmente sul territorio della Basilicata. Lo è invece, senza dubbio, il collegamento mediano Murgia-Pollino (Gioia del Colle-Lauria) che mette in relazione il territorio pugliese con quello lucano collegando tre mari (Tirreno-Jonio-Adriatico), due autostrade (A14 e A2), le aree interne delle province di Bari, Matera e Potenza e ben quattro aree industriali. Per questo motivo si è più volte ribadito che bisognerebbe impegnare le risorse limitate a disposizione della Basilicata per le infrastrutture davvero strategiche per il futuro dell’intera Regione. Prendiamo atto, invece, che si continua a programmare secondo logiche che ignorano i problemi che attanagliano la nostra Regione (spopolamento, emigrazione giovanile, sviluppo e lavoro) e l’importanza che le infrastrutture hanno per arginarli.

Alla luce di quanto sta emergendo – conclude Stasi – si ribadisce ancora una volta che non sia più rinviabile un chiarimento da parte della Regione per comprendere se, in che modo e soprattutto in che tempi, intende dar seguito al progetto di completamento della Statale 7 Matera-Basentana e se la trasversale Murgia-Pollino è ritenuta infrastruttura strategica e prioritaria. E’ auspicabile che i rappresentanti (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e sindaci) del territorio, superando divisioni che non fanno il bene della nostra Regione, si facciano promotori di iniziative concrete per far entrare sul serio nell’agenda della politica lucana un’infrastruttura che non solo è “necessaria e serve” alla Basilicata ma deve anche, e soprattutto, garantire incolumità a chi la percorre”.