Tratto interdetto di via Cererie, per lavori, al rione Piccianello

L’installazione della segnaletica e delle barriere in cemento, collocate all’incrocio tra via Cererie e via Umbria- al rione Piccianello- hanno confermato l’avvio di riqualificazione di quel tratto di strada soggetto, tra l’altro, in passato ad allagamenti. Traffico per tanto deviato lungo la direttrice via Umbria- via Sicilia come riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/pulizia-in-corso-nellex-pastificio-e-dal-25-chiusura-per-lavori-su-tratto-via-cererie/ . La ripresa dei lavori riguarderà anche il completamento di opere a ridosso di via Emilia, della piazzetta di recinto Marconi parzialmente fruibile durante il periodo estivo e dell’area dell’ex stazione di servizio Agip da destinare a parcheggio. L’invito è a percorrere con prudenza il nuovo percorso.



