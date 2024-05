Tratta di migranti. Polizia di Matera arresta sloveno

Stretti come sardine in un camion verso un futuro sereno in Europa. E’ la speranza di tanti migranti che dall’Asia ce la fanno, con un viaggio da clandestini, stipati in un camion, in un cassone, in un doppio fondo o nascosti nei posti più scomodi, che possono portare a esiti sfortunati o tragici. ma per altri il destino è accompagnato da sfortuna. A guadagnarci sono i conducenti degli automezzi, che fanno parte di organizzazione dedite a questo tipo di traffico. Promotori e gestori a volte sfuggono alla giustizia che, prima o poi arriva….La Polizia d Stato di Matera ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino sloveno di 34 anni, residente a Montescaglioso ( Matera) .La misura è stata resa esecutiva dalla Corte d’Appello di Potenza, su richiesta del Tribunale distrettuale di Capodistria (Slovenia). Nei confronti, dell’uomo, che è stato associato alla casa circondariale di Matera in attesa dell’estradizione, le autorità slovene contestano di aver trasportato i clandestini in condizioni disumane, “tali da porre in pericolo la vita e la salute degli stessi, così rendendosi responsabile del reato di attraversamento illecito di confine o territorio di Stato”. Il reato è punito dal codice penale sloveno con una pena da 3 a 15 anni di reclusione.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Polizia di Stato: Mandato di arresto europeo per un uomo di 34 anni, residente a Montescaglioso.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, nella nottata del 26 aprile, al termine di un’articolata attività, condotta in collaborazione con i collaterali uffici di polizia sloveni, ha tratto in arresto un 34enne di Matera, residente a Montescaglioso. In particolare, la Squadra Mobile ha individuato il soggetto, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,

All’uomo, le autorità slovene contestano, inoltre, di aver trasportato i clandestini in condizioni disumane, tali da porre in pericolo la vita e la salute degli stessi, così rendendosi responsabile del reato di attraversamento illecito di confine o territorio di Stato, punito dal codice penale sloveno con una pena da 3 a 15 anni di reclusione.

Considerato il rischio concreto che potesse rendersi irreperibile, l’indagato, rintracciato presso la propria abitazione, è stato quindi condotto presso il carcere di Matera, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, per le successive fasi di estradizione in Slovenia.

Matera, 6 maggio 2024.