Dal Veneto alla Basilicata la situazione non cambia. Con gran parte dei presidenti delle Regioni che spingono per uno slittamento della riapertura delle scuole dal 7 gennaio…a quando sarà possibile. E la cosa, della quale si parla da un mese, è diventata una patata bollente, con una precisa direttiva del Governo ad attivare tutte le risorse in campo per favorire la mobilità in sicurezza, almeno al 50 per cento. Ma finora nulla di ufficiale. La Provincia di Matera, con una nota del presidente Pietro Marrese, offre disponibilità a risolvere una questione impellente, tanto più che la scadenza dei contratti con il Cotrab e sentenza del Tar escludono le Province dallo stipulare i contratti. E allora che si affronti il toro per le corna coinvolgendo gli operatori dei bus turistici, che lo scorso anno non hanno lavorato e quest’anno- salvo miracoli- sono fermi con i mezzi in rimessa. Mancano appena due giorni e le scuole vanno riaperte, sia perchè la didattica a distanza prolungata ha dimostrato di essere stressante, fallimentare e alienante, e sia perchè di quattrini per l’acquisto di banchi su ruote, sistemi di sicurezza e assunzione di personale si è investito quanto richiesto. Serve uno sforzo in più su quattro ruote. Ma senza perdere altro tempo.



LA NOTA DI MARRESE

“La Provincia di Matera conferma la sua disponibilità a collaborare con la Regione Basilicata al fine di porre in essere ogni azione utile e necessaria per affrontare l’emergenza in atto relativamente alle problematiche sul potenziamento dei servizi di trasporto scolastico in vista dell’imminente riapertura delle scuole”. È quanto afferma il presidente Piero Marrese, che, in una nota inviata al consorzio Cotrab e alla Regione Basilicata, pur ricordando che è ormai decaduto il contratto per il trasporto pubblico con il Cotrab e che quindi le amministrazioni provinciali non hanno più la titolarità del servizio, ha invitato i due enti ad impegnarsi con la massima attenzione affinchè non si creino disservizi verso i cittadini, e in particolar modo ad affrontare in tempi rapidi la questione relativa al personale operaio Sata per le linee da e verso il polo industriale di San Nicola di Melfi, concentrando altresì l’attenzione per ciò che riguarda il trasporto scolastico con la ripresa delle scuole superiori. Marrese, pur ricordando che ad oggi, dopo la pronuncia di decadenza dei contratti di TPL con il Cotrab, lo stesso ente non ha più titolarità e potere contrattuale in materia, ribadisce l’apertura dell’ente di via Ridola a dare un supporto al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata nella programmazione sul trasporto pubblico, affinchè si possa una volta per tutte dirimere una questione delicata e fondamentale per gli studenti lucani e per tutta l’utenza. “Ferma restando quindi l’impossibilità delle Province a sottoscrivere eventuali contratti al di fuori dell’alveo stabilito dalla sentenza – conclude il presidente Marrese -, confermiamo la piena disponibilità, per quanto di nostra competenza, a collaborare per cercare soluzioni rapide e positive”.

Matera, 4 gennaio 2021