Trasporto pubblico in rosso ? Girasole: ora servono stabilità e responsabilità

Gomme a terra per il servizio di trasporto pubblico locale, che sta pagando le conseguenze di un lungo periodo di vacche grasse con il puntuale risanamento regionale, ma senza intervenire sulla cause sul piano organizzativo, delle priorità, dell’efficienza che avrebbero dovuto nel tempo rilanciare il settore anche sul piano imprenditoriale. E, invece, la Basilicata dalle autorimesse, ai banchi di via Anzio sede della Regione, sono a lamentare gli 11 milioni di euro che vanno pagati e alle responsabilità o irresponsabilità che hanno procurato questo buco di bilancio. Nuovo bando? Ma,intanto, chi paga è Pantalone. Tagliare rami secchi e consolidare quello che veramente serve è la strada obbligata. Maurizio Girasole per la Filt Cgil invita alla riflessione e al senso di responsabilità. Ma prima occorre intervenire sulle priorità e intervenire una volta per tutte sulle cause del dissesto e dei disservizi e senza alcun timore reverenziale…



COMUNICATO STAMPA

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN BASILICATA:

UNA SFIDA COMUNE PER GARANTIRE MOBILITÀ, QUALITÀ DEI SERVIZI E SVILUPPO DEL TERRITORIO

«Prendiamo spunto dal dibattito pubblico sviluppatosi negli ultimi giorni, anche attraverso gli interventi di consiglieri regionali, amministratori e rappresentanti istituzionali, per proporre una riflessione costruttiva sul presente e sul futuro del Trasporto Pubblico Locale in Basilicata».

Esordisce così Maurizio Girasole, Segretario Provinciale della FILT CGIL Matera.

Le recenti vicende che hanno interessato il settore del trasporto pubblico regionale, comprese quelle relative al contenzioso che ha riguardato circa 11 milioni di euro di risorse pubbliche e le conseguenti attività di approfondimento svolte dagli organi competenti, rappresentano un’occasione importante per avviare una riflessione seria e condivisa sulla governance del sistema della mobilità lucana.

Non spetta al sindacato esprimere giudizi sulle questioni che sono all’attenzione della magistratura e degli organismi di controllo. Riteniamo però che ogni vicenda che coinvolga risorse pubbliche di tale rilevanza debba spingere tutti i soggetti interessati a interrogarsi su come rafforzare la programmazione, la trasparenza amministrativa e l’efficacia delle politiche per il trasporto pubblico.

A questa riflessione si affiancano le criticità che da tempo interessano il Trasporto Pubblico Locale urbano nelle città di Potenza e Matera, dove le questioni legate agli affidamenti dei servizi, alla gestione delle gare e alla definizione degli assetti futuri del settore rendono necessario accelerare percorsi di confronto e di stabilizzazione del sistema.



La certezza delle procedure, la chiarezza delle regole e la tempestività delle decisioni rappresentano elementi fondamentali non soltanto per le aziende coinvolte, ma soprattutto per i cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico e per i lavoratori che ne garantiscono il funzionamento.

Per la FILT CGIL Matera il tema centrale non è individuare contrapposizioni, ma contribuire alla costruzione di soluzioni.

La Basilicata ha bisogno di un sistema della mobilità moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze di studenti, lavoratori, anziani, pendolari e comunità locali.

Ha bisogno di servizi affidabili, di investimenti adeguati, di procedure amministrative certe e di una programmazione capace di guardare al lungo periodo.

In questo quadro diventa fondamentale che le istituzioni regionali e locali, le forze politiche di maggioranza e di opposizione, le aziende del settore, le organizzazioni sindacali e tutte le rappresentanze sociali lavorino insieme per garantire stabilità, qualità del servizio e prospettive di sviluppo.

La questione degli 11 milioni di euro, così come le problematiche che interessano il trasporto urbano di Potenza e Matera e la gestione delle relative gare, devono essere considerate non come elementi di divisione ma come occasioni per rafforzare la capacità di governo del sistema e costruire un modello di mobilità più efficiente e più vicino ai bisogni dei cittadini.

Il trasporto pubblico rappresenta infatti una leva strategica per superare lo storico isolamento infrastrutturale della Basilicata e per sostenere lo sviluppo economico, sociale e occupazionale dell’intero territorio regionale.

La FILT CGIL Matera conferma la propria disponibilità a contribuire, con spirito costruttivo e propositivo, a ogni percorso di confronto finalizzato a garantire ai cittadini lucani servizi di qualità, continuità occupazionale, certezza delle regole e una visione moderna della mobilità regionale.

Matera, 16 giugno 2026

Maurizio Girasole

Segretario Provinciale FILT CGIL Matera,



🚍 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN BASILICATA

11 milioni di euro, gestione delle gare, futuro dei servizi urbani di Potenza e Matera.

La priorità deve essere una sola:

✅ Trasparenza amministrativa

✅ Certezza delle procedure

✅ Qualità dei servizi ai cittadini

✅ Tutela dei lavoratori

✅ Una mobilità moderna per la Basilicata

Serve il contributo di tutti: istituzioni, politica, aziende e parti sociali.

Maurizio Girasole

Segretario Provinciale FILT CGIL Matera ✊🚍

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